Sergei Pugachev: "Le banche svizzere aiutano la cerchia di Putin a evitare le sanzioni"

Sergei Pugachev, ex miliardario russo e ora cittadino francese è stato incriminato penalmente in Russia. In Occidente è noto per essere una delle più forti voci critiche nei confronti del Cremlino. In questa intervista esclusiva a SWI swissinfo.ch, parla del processo in corso all'Aja contro lo Stato russo, di come Société Générale Switzerland avrebbe falsificato una firma legata al suo conto e di come le banche svizzere siano complici nell'aiutare la clientela russa ad aggirare le sanzioni.

Questo contenuto è stato pubblicato il 07 settembre 2023 - 14:19

Sergei Pugachev è stato consigliere dell'ex presidente russo Boris Eltsin e dice di aver svolto un ruolo nell'ascesa al potere dell'attuale presidente Vladimir Putin. Un tempo ospite frequente del Cremlino e investitore internazionale, Pugachev ora vive sotto la protezione dello Stato francese nella sua villa a Nizza. Questa è la prima volta che ha lasciato dei giornalisti entrare in casa sua. "Dopo diversi tentativi di assassinio in Francia e nel Regno Unito, ho buone ragioni di essere preoccupato", racconta a SWI swissinfo.ch in questa intervista esclusiva.

Nel 2008, la rivista Forbes ha stimato la fortuna di Pugachev a 2 miliardi di dollari (1,7 miliardi di franchi), classificandolo come la cinquantesima persona di nazionalità russa più ricca. Dal 2014, è incriminato in Russia per appropriazione indebita e deflusso di capitali illecito. Oggi, Pugachev sta tentando di recuperare 12 miliardi di dollari dal Cremlino tramite il Tribunale dell'Aja in un processo per "espropriazione di beni".

Pugachev è anche coinvolto in una battaglia legale contro Société Générale Switzerland. Accusa la banca di aver permesso un trasferimento di 100 milioni di dollari dal suo conto alla Russia con una firma falsificata. Afferma che i fondi "sono stati trasferiti a una banca e a una società associate con Andrei Kostin [presidente della banca statale russa VTP Bank] e i documenti sono stati firmati da un colonnello del Servizio federale di protezione", non da lui.

"Société Générale, come tutte le banche presenti in Svizzera, è vincolata dalla confidenzialità e dal segreto professionale e non rilascia commenti su singole situazioni", ha replicato la banca, contattata da SWI swissinfo.ch.

Nell'intervista, Pugachev accusa inoltre le banche svizzere di aiutare l'oligarchia russa ad aggirare le sanzioni. "Ci sono manager speciali che si occupano della clientela russa", dice. "Elaborano retroattivamente i movimenti di denaro, presentano prove di acquisto di strumenti finanziari o trasferiscono i fondi a Dubai. Le banche svolgono questo tipo di attività in parte per dimostrare la loro lealtà nei confronti della clientela".

La versione integrale dell'intervista disponibile in inglese sul canale Youtube di SWI swissinfo.ch. Link esterno

