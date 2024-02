Spazi protetti per il consumo di droga: come San Francisco vuole imparare da Zurigo

Gianmatteo Costanza, cittadino svizzero all'estero, dirige il comitato di San Francisco che promuove l'amicizia tra le due città gemellate. Questo comitato fornisce suggerimenti sulle aree in cui Zurigo e San Francisco possono collaborare. Intervista.

Gianmatteo Costanza, su quali aree vi siete concentrati di recente?

Negli ultimi anni, le due città si sono scambiate opinioni su come affrontare il problema del consumo di droga. Il problema riguarda anche San Francisco. Il modello di Zurigo, che ha aiutato a risolvere la crisi del Platzspitz negli anni Novanta, potrebbe essere utile anche in questo caso.

Intende dire degli spazi protetti per il consumo di droga?

Esatto. I luoghi di distribuzione controllata di droghe erano menzionati nel nostro accordo di cooperazione del 2018, quando San Francisco era già nel pieno della crisi. In questo caso, Zurigo è servita da modello per l’introduzione di questo tipo di servizio. San Francisco ha poi lanciato un progetto pilota nel 2022, durato circa 11 mesi.

Come è andata?

Non come si sperava. Le ragioni sono complesse. Bisogna rendersi conto che negli Stati Uniti un progetto del genere è illegale a livello federale. Alla fine, è risultato chiaro che anche il governatore Gavin Newsom non appoggiava l’idea. Le organizzazioni che gestiscono il centro non si sono più sentite in grado di portare avanti il progetto per motivi legali.

Cosa è successo dopo?

Lo scorso settembre abbiamo organizzato un incontro con esperti ed esperte di politiche sulle droghe, persone provenienti dai settori della polizia, della sanità e della politica sociale. Una delegazione svizzera è venuta da Zurigo per collaborare su questo tema. È stato un incontro proficuo. È stata rinnovata la fiducia nelle prospettive di successo di questo esperimento.

Il fallimento del primo tentativo non è dovuto al fatto che l’idea non funzionasse. Semplicemente non era sufficientemente coordinato. A Zurigo ha avuto successo e lo stesso potrebbe essere tentato qui. La delegazione zurighese ha anche avuto l’opportunità di imparare di più sulla crisi del fentanyl statunitense.

Il gemellaggio dura da oltre 20 anni. Quali altri aspetti sono degni di nota?

In questi anni ci sono stati molti scambi culturali e tecnici. Nel campo delle energie rinnovabili, esperti ed esperte di San Francisco sono andati a Zurigo per presentare nuovi pannelli solari. Da Zurigo si sono recati a San Francisco specialisti e specialiste di sviluppo urbano.

Un altro punto focale è stato il trasporto pubblico. A giugno, una delegazione della Bay Area si è recata a Zurigo per studiare il modello elvetico di biglietto unico. Nella Bay Area ci sono più di 27 aziende di trasporto indipendenti, i cui biglietti non sono compatibili tra loro. Questo è stato un importante contributo dalla Svizzera.

Vale quindi la pena stringere partenariati di questo tipo?

Sì. Lo si può capire dal fatto che esiste da oltre 20 anni. Gli investimenti svizzeri nel settore tecnologico della Silicon Valley, e non solo da Zurigo, sono ancora considerevoli.

Il gemellaggio Zurigo-San Francisco Nel 2003, Willie Brown, sindaco di San Francisco, ed Elmar Ledergerber, sindaco di Zurigo, hanno firmato l’Iniziativa di San Francisco, dando inizio a un partenariato tra le due città. Questa iniziativa è stata ribattezzata “Sister City Partnership” qualche anno dopo.





A cura di Balz Rigendinger

