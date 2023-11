Sulla morte di Nina Weil, sopravvissuta all'Olocausto

Nina Weil Gamaraal Foundation

Non solo ha raccontato la sua dolorosa storia, ma ha soprattutto toccato i cuori della gente: con Nina Weil la Svizzera ha perso una delle ultime sopravvissute alla Shoah. Un necrologio.

Anita Winter

Recentemente, Nina Weil è stata testimone di come la gente in Europa abbia applaudito la strage delle persone ebree o sia rimasta in silenzio. La sopravvissuta all'Olocausto è ora morta.

Questi ultimi sviluppi devono essere stati per lei uno shock particolare. Per molti anni ha parlato a migliaia di scolari, scolare, studenti e studentesse degli orrori del nazionalsocialismo. La storia della sua vita è immortalata nella mostra permanente del Museo di Stato.

Nina Weil è morta nel cantone di Zurigo il 9 novembre, nell'85mo anniversario della Notte dei cristalli.

Un lungo silenzio

Nina Weil è rimasta a lungo in silenzio sulle inimmaginabili sofferenze che dovette sopportare. Solo a 30 anni fu in grado di raccontare per la prima volta al marito come i carri armati tedeschi entrarono a Praga. All'epoca viveva lì; era nata nel 1932 a Klattau, nell'attuale Repubblica Ceca.

Un numero sul braccio

Ha raccontato come l'emarginazione degli ebrei prese il sopravvento e come lei e la madre furono deportate in un campo di concentramento nel 1942. Nina Weil aveva dodici anni quando il numero 71978 le fu tatuato sul braccio ad Auschwitz.

Gamaraal Foundation

In un'intervista ha parlato di questa esperienza traumatica: "Ho pianto molto. Non per il dolore. Ma perché non avevo più un nome, ma solo un numero. Mia madre mi aveva promesso che, non appena saremmo stati libere, avrei avuto un braccialetto largo, in modo che nessuno potesse vedere il numero. Avrei anche preso lezioni di danza. Non ho avuto né il braccialetto, né le lezioni di danza. Ancora oggi porto il numero".

Raccontare per ricordare

Negli ultimi anni, Nina Weil ha raccontato più volte la storia della sua vita. Dopo anni di silenzio, si è convinta di dover testimoniare. Non solo ha raccontato la sua storia, ma soprattutto ha toccato i cuori.

Ha raccontato di come la madre sia morta per sfinimento e stanchezza ad Auschwitz. Di come in quel momento si sia resa conto di essere ormai sola per sempre. Ha cercato di spiegare il colore particolare del fumo dei crematori.

Ha descritto, profondamente indignata, la crudeltà delle guardie che aizzavano i cani contro le persone e sparavano loro addosso. Ha descritto come è stata umiliata e privata dei diritti. E ha raccontato in modo impressionante come lei stessa fosse sopravvissuta a una selezione da parte del medico del campo di concentramento Josef Mengele e fosse sopravvissuta ad Auschwitz e alla marcia della morte.

"E così abbiamo marciato e marciato", ha descritto Nina Weil i giorni prima della liberazione. "Era gennaio. Non ricevevamo cibo. Se avevi fortuna, trovavi un po' d'erba sul ciglio della strada. La neve era la nostra acqua. Arrivammo in una grande fattoria e ci fu permesso di dormire nel fienile".

Non c'è posto per l'odio verso gli ebrei

Nina Weil ha sempre detto che non ci deve essere posto per l'antisemitismo e per qualsiasi forma di odio. L'odio e l'indifferenza hanno segnato il destino di milioni di persone di fede ebraica in Europa. Un crimine contro l'umanità che ancora oggi è quasi inimmaginabile.

Nina Weil aveva tredici anni alla fine della guerra. Più o meno la stessa età di molti dei bambini a cui avrebbe raccontato la sua storia in Svizzera e nel mondo. Ha raccontato anche di essere cresciuta in un orfanotrofio, di aver conosciuto il marito in collegio e di aver lavorato come tecnica di laboratorio al Policlinico di Praga dopo aver completato la sua formazione.

Quando i russi invasero la Cecoslovacchia nel 1968, Nina Weil e il marito stavano trascorrendo qualche giorno di vacanza con gli amici a Uster. Dopo la repressione della Primavera di Praga, ottennero asilo in Svizzera, dove Nina Weil lavorò da allora come tecnica di laboratorio presso l'Ospedale Universitario di Zurigo.

Nina Weil amava il suo lavoro. Tuttavia, visitare le classi scolastiche e le istituzioni educative era e rimaneva il suo vero lavoro di vita e ciò che le stava a cuore. Ogni apparizione era molto faticosa per lei, ma considerava suo dovere raccontare l'Olocausto alla gente, affinché non si ripetesse mai più. Mai più.

In un'intervista di qualche anno fa, ha detto: "I giovani dovrebbero conoscere la storia dell'Europa, dovrebbero sapere cosa è successo allora". Abbiamo il dovere di imparare le lezioni dell'Olocausto e di trasmetterle di generazione in generazione. Questo è ciò che Nina Weil ha sempre detto. Non dobbiamo mai dimenticare, mai essere indifferenti. Mai.

Durante la nostra ultima conversazione, Nina Weil mi ha detto in modo riflessivo: "Sono una delle ultime sopravvissute all'Olocausto" La sua persona e la sua storia mancheranno nelle classi scolastiche di oggi.

Questo testo è stato pubblicato per la prima volta in tedesco sulla NZZ. L'autrice è presidente e fondatrice della Gamaraal foundationLink esterno.

