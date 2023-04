Svizzera divisa sul nucleare per colmare la carenza di energia

© Keystone / Christian Beutler

Secondo un sondaggio, poco più della metà degli svizzeri ritiene che le centrali nucleari siano importanti per prevenire una carenza di elettricità.

Su 9'000 persone residenti in Svizzera intervistate dall'Istituto Sotomo, il 55% afferma che l'energia nucleare dovrebbe essere una priorità per contribuire a risolvere un'eventuale crisi energetica. I risultati del sondaggio, pubblicati lunedì dal quotidiano Blick, mostrano che il 64% degli intervistati si oppone alla chiusura delle centrali nucleari svizzere entro il 2037, come richiesto dal Partito dei Verdi. Inoltre, il 56% è "favorevole o piuttosto favorevole" alla rapida costruzione di nuove centrali nucleari per garantire l'approvvigionamento elettrico del Paese.

Nonostante il sostegno pubblico all'energia nucleare, questa rimane la terza scelta preferita in caso di crisi energetica, dopo l'energia solare ed eolica. Il 77% degli intervistati è favorevole all'installazione di impianti solari sugli edifici e il 74% vuole grandi turbine eoliche per evitare una crisi energetica.

Due terzi degli svizzeri intervistati sono inoltre favorevoli allo sviluppo dell'energia idroelettrica nelle Alpi attraverso progetti su larga scala.

