La Svizzera verso un divieto della pubblicità del tabacco

Il popolo elvetico si appresta ad approvare l'iniziativa popolare 'Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco', stando alle prime tendenze di voto.

L'iniziativa popolare che chiede di inserire la promozione della salute delle persone giovani negli obiettivi sociali definiti nella Costituzione svizzera e di "vietare completamente la pubblicità per il tabacco dove fanciulli e adolescenti potrebbero vederla" è avviata verso il successo, stando alle prime tendenze pubblicate dall'istituto gfs.bern poco dopo la chiusura dello scrutinio in questa domenica di votazioni federali.

Il testo, lanciato da numerose organizzazioni del settore sanitario, tra cui la Federazione dei medici svizzeri (FMH), la Lega svizzera contro il cancro, la Federazione svizzera delle associazioni giovanili e Dipendenze Svizzera potrebbe quindi diventare una delle rare iniziative federali ad ottenere il favore del popolo. È stata sostenuta dal Partito socialista, dai Verdi, dai Verdi liberali e dal Partito evangelico.

Un'industria potente

La Svizzera è attualmente uno dei Paesi europei con le legislazioni più blande nell'ambito della lotta al tabagismo. È l'unica nazione a non aver ratificato la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sul controllo del tabacco. La Confederazione ha firmato il trattato nel 2004, ma non l'ha però applicato interamente visto che il Parlamento non ha voluto vietare la pubblicità del tabacco nella stampa e su internet. Chi si batte per la prevenzione chiede da tempo che le cose cambino, ma finora senza successo.

C'è chi ritiene che questo sia un segnale del potere che l'industria del tabacco detiene in Svizzera, Paese in cui hanno sede alcuni dei principali produttori di sigarette al mondo: Philip Morris (sede operativa a Losanna e centro di ricerca e sviluppo a Neuchâtel), Japan Tobacco International (sede a Ginevra) e British American Tobacco (impianto di produzione a Boncourt, nel Canton Giura).

Oltre a rivestire una grande importanza economica nei Cantoni nei quali è presente, l'industria del tabacco ha anche molta influenza nel Parlamento federale.

Buona parte dei partiti di destra e di centro e gli ambienti economici, che si sono battuti per il "no", ritengono che le restrizioni pubblicitarie previste vadano troppo lontano e aprano la strada a divieti per altri prodotti. Sostengono invece il controprogetto proposto da Governo e Parlamento. Quest'ultimo, che entrerebbe in vigore nel caso l'iniziativa venisse respinta, contiene qualche novità ma non soddisferebbe ancora le prescrizioni minime della Convenzione dell'OMS.

Vieterebbe la pubblicità per i prodotti su edifici e trasporti pubblici, sui campi sportivi e durante gli eventi sportivi. Proibirebbe poi i manifesti negli spazi pubblici e gli spot promozionali nei cinema. La promozione del tabacco sarebbe vietata nei libri di testo, nei giornali e nei siti web destinati alle persone giovani e nei luoghi frequentati soprattutto da questa fascia d'età. Con il controprogetto, la sponsorizzazione di eventi nazionali da parte delle aziende del tabacco sarebbe ancora permessa, a meno che le manifestazioni siano rivolte a un pubblico d'età inferiore ai 18 anni.

Nel corso dell'ultimo sondaggio SSR in vista delle votazioni, solo il 36% di chi ha risposto al sondaggio riteneva il controprogetto sufficiente per proteggere le fasce più giovani della popolazione dal tabagismo.

Iniziativa di successo

L'iniziativa ha riscosso successo fin dall'inizio della campagna di votazione. In occasione del primo sondaggio SSR, il testo raccoglieva il 73% dei consensi delle persone interpellate, una percentuale poi scesa al 63% nel secondo sondaggio.

Perdere consenso nel corso della campagna è una tendenza tipica delle iniziative popolari. In questo caso, non sembra però essere stata sufficiente a far fallire la proposta. Con lo strumento dell'iniziativa popolare, gli ambienti che lottano per la prevenzione al tabagismo dovrebbero essere riusciti ad aggirare gli ostacoli politici incontrati sinora.

