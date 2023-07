SWISS assume più personale per contrastare i ritardi dei voli

I ritardi dei voli sono stati causati da diverse cause, tra cui gli scioperi. © Keystone / Christian Beutler

Swiss International Air Lines prevede di assumere quest'anno 1.000 membri dell'equipaggio di cabina e 70 nuovi piloti come parziale antidoto alle interruzioni di orario.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2023

swissinfo.ch/mga

La compagnia aerea prevede un aumento del 20% dei passeggeri quest'anno, pur dovendo affrontare una serie di sfide. L'anno scorso SWISS ha assunto 800 nuovi membri del personale di cabina.

Tra i problemi ci sono le strozzature nel controllo del traffico aereo europeo, le condizioni meteorologiche avverse, i problemi del personale e delle infrastrutture e le azioni sindacali, ha dichiarato giovedì il responsabile delle operazioni di SWISS Oliver Buchhofer all'agenzia di stampa Keystone-SDA.

SWISS si è posta l'obiettivo di far decollare almeno l'80% dei voli con un ritardo non superiore ai 15 minuti. Finora quest'anno è stato raggiunto per il 65% dei voli.

A maggio e giugno, gli scioperi in Germania, in Italia e all'aeroporto di Ginevra hanno contribuito a far decollare il 21% dei voli con oltre 30 minuti di ritardo.

Il mese scorso, Buchhofer ha deplorato l'ondata di azioni sindacali "senza precedenti" che la compagnia aerea sta affrontando.

Il previsto aumento dei passeggeri metterà a dura prova anche la capacità di Swissport, la società che si occupa dell'assistenza a terra e dell'ospitalità negli aeroporti.

Quest'anno Swissport ha deciso di assumere 1.200 nuovi dipendenti, di cui 600 a Zurigo.

Altri sviluppi Altri sviluppi Perché la Svizzera ha bisogno di manodopera straniera Come molti altri Paesi sviluppati, la Svizzera è confrontata con un'importante penuria di personale in molti settori.

Articoli menzionati Perché la Svizzera ha bisogno di manodopera straniera

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative