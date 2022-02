La tassa di emissione dovrebbe essere mantenuta in Svizzera

Keystone / Martin Ruetschi

La tassa riscossa quando un'azienda acquisisce nuovo capitale emettendo titoli (azioni e simili) dovrebbe essere mantenuta in Svizzera. Stando ai primi risultati parziali, la maggioranza dell'elettorato avrebbe respinto la riforma della legge sulle tasse di bollo voluta dalla destra liberale.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 febbraio 2022 - 12:33

Luigi Jorio con Keystone-ATS

Il Parlamento svizzero voleva favorire gli investimenti delle aziende svizzere e aiutarle a uscire dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19. Ha così approvato una modifica legislativa per l'abolizione delle tasse di bolloLink esterno.

La riforma non sembra però aver convinto il popolo elvetico. Secondo i primi risultati parziali dell'istituto gfs.bern, sarebbe respinta dalla maggioranza delle persone votanti (la quota si aggirerebbe attorno al 61%). Il risultato confermerebbe quanto scaturito dall'ultimo sondaggio.

Contenuto esterno

Iter durato oltre dieci anni

Il progetto di riforma della legge sulle tasse di bollo risale al 2009 quando il gruppo liberale radicale (destra liberale) ha presentato un'iniziativa parlamentare per abolire progressivamente le tre tasse che gravano sulle transazioni delle imprese: tassa d'emissione sul capitale proprio, tassa di negoziazione e tassa sui premi di assicurazione.

L'obiettivo del gruppo liberale radicale era di rafforzare la competitività internazionale della piazza finanziaria elvetica. Nel 2019, queste imposte hanno generato 2,2 miliardi di franchi all'erario della Confederazione.

C'è voluto molto tempo per attuare questa proposta visto che le modifiche sono state affrontate in tre distinti disegni di legge. Il Parlamento ha sospeso a più riprese i dibattiti per elaborare i diversi progetti legislativi, per coinvolgere i settori interessati e per armonizzare questa revisione con quelle già in corso.

Finalmente, nel dicembre 2020 la Camera del popolo (Consiglio nazionale o camera bassa) ha deciso di approvare, anche se di stretta misura, la modifica di legge. Nel giugno 2021, la proposta del Nazionale è stata accolta anche dalla Camera dei Cantoni (Consiglio degli Stati).

Nel dettaglio, la revisione prevedeva la soppressione della tassa di emissione, la quale viene riscossa dalla Confederazione quando un'azienda aumenta il capitale proprio emettendo azioni o simili. La tassa viene applicata a importi a partire da un milione di franchi e ammonta all'1% del capitale così acquistato. Attualmente sono soprattutto le grandi imprese attive nel settore finanziario a dover versare questo tributo.

Uno svantaggio per le imprese con sede in Svizzera

Durante la campagna che ha preceduto il voto odierno, il mondo economico e i partiti di destra e del centro avevano sottolineato che la tassa d'emissione è poca diffusa nel mondo - in Europa è applicata solo in Liechtenstein, Grecia e Spagna - e rappresenta uno svantaggio per le imprese con sede in Svizzera.

Secondo il Governo, la soppressione della tassa di bollo avrebbe comportato ripercussioni positive non solo sulle società che intendono trasferirsi in Svizzera, ma anche sulle imprese che vogliono promuovere importanti progetti d'investimento. La modifica di legge sarebbe giunta inoltre al momento opportuno perché avrebbe contribuito a "mitigare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19, facilitando la capitalizzazione delle imprese in difficoltà", aveva indicato l'esecutivo.

Un regalo alle aziende più ricche

I partiti di sinistra e i sindacati avevano lanciato con successo un referendum contro l'abolizione della tassa di emissione poiché sostenevano che questa riforma avrebbe favorito solo le aziende più ricche in un settore che viene già sgravato dalla maggior parte dei tributi.

Solo una cinquantina di multinazionali, compagnie d'assicurazione e banche sarebbero state toccate dalla riforma, aveva ricordato il comitato all'origine del referendum, mentre le piccole e medie imprese e il loro personale non avrebbero tratto alcun giovamento dalla modifica legislativa.

Chi si opponeva temeva che la diminuzione delle entrate fiscali - stimata a 250 milioni di franchi all'anno - avrebbe avuto un impatto negativo duraturo sulle finanze pubbliche già deboli, causando dei tagli dei servizi per la popolazione, degli aiuti finanziari per le famiglie e degli investimenti nella protezione del clima.

>> Guarda il nostro video illustrativo sul referendum in Svizzera:

Parole chiave: Politica

Economia

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative