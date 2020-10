Chi si assume i costi del lavoro a domicilio? La risposta non è univoca

L'home office non è solo sinonimo di nuove libertà, ma comporta anche maggiore stress. Keystone / Jean-christophe Bott

Secondo il Consiglio federale, tutti i dipendenti in Svizzera dovrebbero lavorare se possibile di nuovo a casa ogni volta che è possibile. Ma il lavoro da casa solleva anche molte questioni pratiche e legali.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 ottobre 2020 - 16:30

Mischa Stünzi

A partire da questa settimana, il governo svizzero raccomanda nuovamente a tutti di lavorare da casa, sempre che la mansione svolta lo permetta. Per lungo tempo un po' trascurato, da questa primavera il telelavoro sta vivendo un boom in tutto il mondo. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica, la percentuale dei dipendenti svizzeri che lavorano da casa è raddoppiata dal 25 al 50 per cento dall'inizio della pandemia di coronavirus.

Una valutazione dell'Istituto tedesco per la ricerca economica Ifo dimostra che il lavoro a casa è un mezzo efficace per combattere la diffusione del virus. Gli economisti hanno confrontato le cifre relative all'home office con i dati sull'infezione dell'Istituto Robert Koch e hanno scoperto che quanto maggiore è il potenziale del telelavoro in una regione, tanto più lenta è la diffusione del virus.

Ma il fenomeno è destinato a scomparire con il declino del virus? Per niente, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Le esperienze attuali con il lavoro a domicilio hanno un effetto a lungo termine su come e dove lavoreremo in futuro, scrive l'OIL.

La prognosi dell'OIL è supportata da numerosi sondaggi, come quelli della piattaforma Xing. L'85% degli esperti delle risorse umane intervistati in primavera ha dichiarato che l'home office e il telelavoro saranno ancora possibili anche dopo la crisi della corona.

Diritto a un ufficio a domicilio?

Queste prospettive sollevano questioni pratiche e giuridiche. C'è un diritto al lavoro a domicilio? Un datore di lavoro può costringere i suoi dipendenti a lavorare da casa? E quali sono le regole per le pause quando si lavora da casa? L'Unione svizzera degli imprenditori ha recentemente elaborato delle linee guida.

Prima di tutto: in Svizzera non esiste il diritto al lavoro a domicilio. Chi lavora da casa senza il consenso del datore di lavoro rischia sanzioni. Anche durante una pandemia, i membri di un gruppo a rischio possono essere obbligati a essere presenti sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve tuttavia adempiere al suo dovere di diligenza e proteggere sufficientemente i suoi dipendenti. Se non è possibile né una protezione sufficiente né il lavoro a domicilio, il dipendente può rimanere a casa a stipendio pieno, scrive lo studio legale MME.

Allo stesso tempo non vi è alcun obbligo di home office in Svizzera, afferma l'Unione svizzera degli imprenditori. Durante la pandemia, tuttavia, la situazione è probabilmente diversa, ritengono gli avvocati della MME. Al momento, è probabile che i dipendenti siano obbligati a seguire un eventuale obbligo di lavorare da casa, a causa del "loro dovere di lealtà".

È invece indiscutibile che il diritto del lavoro si applichi anche al lavoro a domicilio. Le disposizioni del contratto di lavoro, della legge sul lavoro, del contratto collettivo di lavoro e così via devono essere rispettate anche quando si lavora da casa. Ad esempio, il diritto alle pause rimane valido tanto quanto le restrizioni sul lavoro notturno e domenicale.

Il problema dei costi

La questione più ardua da risolvere è tuttavia quella dei costi. Il datore di lavoro deve contribuire a spese come elettricità, acqua e riscaldamento che vengono sostenute durante l'home office? Sì, ritengono quasi due terzi dei dipendenti intervistati nell'ambito un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca GFS.

L'Unione svizzera degli imprenditori è di tutt'altra opinione. Nelle sue linee guida stabilisce che praticamente tutti i costi sono a carico dei dipendenti. Fanno eccezione i costi che sono direttamente legati al lavoro e che possono essere comprovati da ricevute, ad esempio le spese per le cartucce delle stampanti.

La confederazione sindacale Travail Suisse è consapevole del pericolo che alcune aziende considerino l'home office soprattutto come un programma di risparmio. Per evitare che ciò avvenga, ad esempio, si dovrebbe prevedere un indennizzo per gli spazi degli uffici dei dipendenti. Anche i risparmi dovrebbero essere equamente ripartiti tra le due parti.

Travail Suisse vede anche il rischio che la flessibilizzazione del lavoro che va di pari passo con l'home office vada completamente a scapito dei collaboratori. Un sondaggio della compagnia di assicurazione sanitaria tedesca AOK ha concluso che, se da un lato il lavoro da casa porta generalmente a una maggiore soddisfazione, dall'altro comporta anche un maggiore stress psicologico per i dipendenti.

Il caso speciale dei frontalieri

Nelle sue linee guida, l'Unione svizzera degli imprenditori richiama l'attenzione anche relative ai frontalieri frontalieri: se una persona svolge il 25 per cento o più del suo lavoro in un altro Paese dell'UE, è automaticamente soggetta al sistema di sicurezza sociale di quel Paese. I contributi corrispondenti sono dovuti.

Se la persona lavora al 50% o più da casa, sarà soggetta alle normative locali in materia di diritto del lavoro. Se, ad esempio, vive in Germania, avrebbe avuto un giorno di congedo il 3 ottobre, giorno della riunificazione tedesca.

D'altro canto, l'home office potrebbe avere conseguenze anche fiscali per i lavoratori residenti all'estero, in particolare per quanto riguarda la detrazione dell'imposta alla fonte.