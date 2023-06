Temi svizzeri di portata internazionale e un'app rinnovata

swissinfo.ch

Come lavoriamo? Quali aspetti della Svizzera interessano al resto del mondo? Quali nuove offerte e nuovi formati abbiamo sviluppato per voi? Ecco una panoramica trimestrale sul lavoro della nostra redazione, una delle più culturalmente diversificate della Svizzera.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 giugno 2023

Philipp Meier





Formatosi come giardiniere paesaggista/capocantiere, ha in seguito studiato arte ed è stato responsabile del programma di diversi locali e location per eventi festivi. Per otto anni direttore del Cabaret Voltaire, ha in seguito lavorato come redattore social media e curatore dei contenuti per watson.ch. Oggi, il suo compito è assicurarsi che il contenuto di swissinfo.ch sia letto, visto, discusso e condiviso.

Care lettrici, cari lettori vicini o distanti,

SWI swissinfo.ch vi invita ogni trimestre a dare uno sguardo dietro alle quinte. Questa newsletter vi permetterà di scoprire i nostri nuovi prodotti e formati nonché i temi svizzeri di portata internazionale che abbiamo individuato.

Siccome i nostri occhi e le nostre orecchie non possono essere sempre ovunque, abbiamo bisogno di voi. Viaggiate molto in tutto il mondo, navigate spesso in rete e vi imbattete in temi legati alla Svizzera? Oppure vivete all'estero e avete domande sulla Svizzera? In questo caso, inviateci le vostre riflessioni e i vostri commentiLink esterno.

Un'app più ricca

Se vivete all'estero e desiderate restare in contatto con la Svizzera, siete nel posto giusto. Oltre alle principali notizie svizzere e tutti i temi riguardanti svizzere e svizzeri residenti all'estero, nella nostra app troverete i link più importanti per la diaspora elvetica.

Siete curiosi/e e volete vedere subito di cosa si tratta? Cliccate qui sotto per scaricare l'app SWIplus;

Se desiderate prima leggere qual è l'offerta dell'app rinnovata, troverete tutte le informazioni in questo articolo:

In caso di domande e suggerimenti riguardo all'app, potete scriverci quiLink esterno.

La Svizzera nel mondo

Questa newsletter ha anche lo scopo di illustrarvi quali sono gli aspetti di portata internazionale legati alla Svizzera.

Il nostro obiettivo non è solo quello di trattare i grandi temi, ma anche di puntare i riflettori su storie svizzere nelle più diverse regioni del mondo e altrimenti quasi sconosciute.

Un riconoscimento per "la promozione della democrazia"

SWI swissnfo.ch ha ricevuto una distinzione speciale del premio mediatico "PrivateLink esterno" per l'insieme della sua offerta.

La giuria motiva la decisione in questo modo: "Da diversi anni, swissinfo fornisce un contributo importante alla promozione della nostra democrazia e alla coesione della nostra società".

Certificazione per un giornalismo trasparente e professionale

Ci impegniamo per un giornalismo credibile e contrario alla disinformazione. Per questo, dallo scorso anno SWI swissinfo.ch fa parte della Journalism Trust InitiativeLink esterno di Reporter senza frontiere. La nostra collega Veronica DeVore spiega in questo video cosa significa.

Avete domande o suggerimenti? Non esitate a contattarmiLink esterno!

Vi porgo i miei migliori saluti da Berna,

Philipp Meier

In conformità con gli standard di JTI

