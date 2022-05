Trapianti di organi, la Svizzera verso il consenso presunto

A fine 2021 in Svizzera si contavano 1'434 persone in lista d'attesa per ricevere un organo e 72 pazienti che hanno perso la vita nei dodici mesi precedenti per mancanza di donatori. Keystone / Gaetan Bally

Dal consenso esplicito al consenso presunto. Questo cambiamento di paradigma nell'ambito della donazione di organi sta per essere approvato dal popolo svizzero, stando alle tendenze di voto rese note poco dopo la chiusura delle urne.

Ogni persona deceduta in territorio svizzero sarà considerata donatrice di organi a meno che, mentre era in vita, non si sia dichiarata contraria. Si tratta del cosiddetto "modello del consenso presunto" ed è il fulcro della revisione della legge sui trapianti su cui il popolo elvetico era chiamato ad esprimersi in questa domenica di votazioni.

Stando alle prime tendenze di voto, che confermano quanto già emerso dai sondaggi, l'elettorato elvetico dovrebbe approvare la modifica legislativa, che stravolge il sistema finora in vigore.

Attualmente, vale il "modello del consenso", noto anche come "modello del consenso esplicito": gli organi possono prelevati a una persona deceduta solo se, nell'arco della sua vita, ha dichiarato esplicitamente di volerli donare. Qualora la volontà non fosse nota, è la famiglia a decidere se dare il permesso di prelevare gli organi.

Anche con il nuovo sistema, in caso di dubbio, la famiglia avrà comunque la facoltà di opporsi al prelievo. "Se non è possibile contattare i congiunti, il prelievo di organi non [sarà] permesso", precisa l'amministrazione federaleLink esterno.

La revisione legislativa prevede la creazione di un registro nazionale, gestito da SwisstransplantLink esterno (Fondazione nazionale per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento della donazione e del trapianto di organi) in cui la popolazione sarà invitata a indicare la propria disponibilità o contrarietà a donare gli organi. In qualsiasi momento sarà possibile modificare la scelta.

Il database potrà essere consultato esclusivamente dalle persone responsabili del trapianto di organi in ogni caso specifico e soltanto dopo che è stata decisa l’interruzione dei trattamenti di mantenimento in vita del potenziale donatore o donatrice.

La creazione di un registro necessiterà di tempo ed è anche per questa ragione che, anche con l'approvazione da parte del popolo, la nuova legge non entrerà subito in vigore. Al più presto, indica l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), si concretizzerà nel 2024.

In attesa di un rene

Tutto è partito da un'iniziativa popolare presentata nel 2019 dalla Jeune Chambre Internationale Riviera (JCI), che raggruppa imprenditrici e imprenditori dell'area di Vevey-Montreux, nella parte francofona del Paese. L'organizzazione voleva promuovere un progetto utile alla società e la presidente di allora decise di battersi per la donazione d'organi, ispirata dalla condizione di un suo amico in attesa di un rene da molti anni.

Il testo della JCI chiedeva di iscrivere nella Costituzione federale il modello del consenso presunto ed ha ottenuto le 100'000 firme necessarie alla riuscita dell'iniziativa.

Il controprogetto indiretto elaborato in seguito dal Governo ha soddisfatto promotori e promotrici dell'iniziativa, che è stata ritirata. Tuttavia, contro la modifica legislativa è stato lanciato con successo un referendum. È per questa ragione che il popolo è stato chiamato questo 15 maggio alle urne.

"Silenzio non vuol dire assenso"

Il comitato interpartitico che si oppone alla revisione considera problematico che il silenzio possa valere come assenso, in particolare quando è in gioco il diritto all'integrità fisica garantito dalla Costituzione. Il rischio che si prelevino gli organi a chi non avrebbe voluto donarli aumenterebbe, teme chi si oppone.

Il campo del "no" è preoccupato inoltre che la comunicazione possa non raggiungere le fasce di popolazione più deboli o di origine straniera, che rischiano in questo modo di non saper intraprendere i passi necessari ad opporsi alla donazione d'organi non perché favorevoli, ma perché inconsapevoli. Le persone all'origine del referendum denunciano inoltre la crescente pressione sui parenti prossimi delle persone defunte: un rifiuto li taccerebbe immediatamente di comportamento non solidale.

"Passo necessario"

Il campo del "sì" ritiene invece che il consenso presunto aiuterebbe le famiglie a prendere una decisione che rispetti la volontà della persona defunta.

Secondo chi è a favore, questa modifica è indispensabile per aumentare il basso tasso di donazioni di organi riscontrabile in Svizzera. Si tratta di una problematica riconosciuta. L'80% delle persone interpellate nell'ambito dell'ultimo Sondaggio della società svizzera di radiotelevisione SSR riconosce che in Svizzera si effettuano poche donazioni di organi e ritiene che una soluzione al problema vada trovata.

Secondo i dati di Swisstransplant, nel 2021 in Svizzera sono stati trapiantati gli organi di 484 individui deceduti, perlopiù reni e fegato; 125 organi sono stati espiantati da donatori viventi.

A fine anno si contavano però 1'434 persone ancora in lista d'attesa e 72 pazienti che hanno perso la vita nei dodici mesi precedenti per mancanza di donatori.

La Svizzera, in questo senso, è in ritardo rispetto a molti Stati europei, nella maggior parte dei quali vige appunto il consenso presunto. Tra i Paesi confinanti, solo la Germania ha un tasso di donatori e donatrici inferiore a quello svizzero. Anche la legislazione tedesca si basa sul consenso esplicito.

