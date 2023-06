Agitazione in Russia: La Svizzera invita i cittadini a evitare il paese

Maschere facciali raffiguranti il Presidente russo Vladimir Putin, a destra, e il proprietario della società militare privata Wagner Group Yevgeny Prigozhin sono esposte tra le altre in vendita in un negozio di souvenir a San Pietroburgo, in Russia. Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

La Svizzera scoraggia i viaggi e i soggiorni non necessari in Russia, dove è in corso una ribellione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 giugno 2023

Il Dipartimento federale degli Affari esteri ha dichiarato sabato di essere in contatto con la propria ambasciata a Mosca e di monitorare da vicino gli ultimi eventi.

"I viaggi e i soggiorni non urgenti in Russia sono sconsigliati", ha dichiarato il ministero in un comunicato su Twitter.

Il presidente russo Vladimir Putin ha giurato sabato di stroncare quello che ha definito un ammutinamento armato dopo che il capo dei mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha conquistato la città meridionale di Rostov durante la notte e si è avvicinato a Mosca.

La crisi segna la più grave sfida alla leadership di Putin nei suoi 23 anni di governo.

