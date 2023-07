UBS si prepara a tagliare oltre la metà della forza lavoro del Credit Suisse

Al personale è stato detto di aspettarsi tre serie di tagli quest'anno © Keystone / Peter Klaunzer

UBS sta pianificando di tagliare più della metà dei 45.000 dipendenti del Credit Suisse a partire dal mese prossimo, a seguito dell'acquisizione d'emergenza della banca.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2023

Bloomberg/ts

I banchieri, i trader e il personale di supporto della banca d'investimento del Credit Suisse a Londra, New York e in alcune parti dell'Asia dovrebbero subire il peso maggiore dei tagli, con quasi tutte le attività a rischio, come hanno riferito persone a conoscenza della questione all'agenzia di stampa Bloomberg.

Al personale è stato detto di aspettarsi tre cicli di tagli quest'anno, con il primo previsto per la fine di luglio e altri due cicli provvisoriamente pianificati per settembre e ottobre, hanno aggiunto le persone, che hanno chiesto di non essere nominate perché i piani non sono pubblici.

Tre mesi dopo che UBS ha accettato di acquistare il Credit Suisse in un'operazione di salvataggio promossa dal governo, la portata dei tagli ai posti di lavoro comincia a essere chiara. UBS, il cui organico combinato è salito a circa 120.000 unità al momento della chiusura dell'operazione, ha dichiarato di voler risparmiare circa 6 miliardi di dollari (5,4 miliardi di franchi svizzeri) in costi del personale nei prossimi anni.

UBS intende ridurre l'organico complessivo di circa il 30%, ovvero 35.000 persone, hanno dichiarato due persone. Ciò è sostanzialmente in linea con la riduzione complessiva di circa 30.000 unità stimata dagli analisti di Redburn in un rapporto su UBS di questo mese.

Un portavoce di UBS ha rifiutato di commentare le uscite dal lavoro.

Un anno negativo

La riduzione del personale dell'istituto di credito svizzero peggiorerà drasticamente quello che è già stato un anno negativo per i posti di lavoro nel settore finanziario a livello mondiale, dopo che le banche d'investimento di Wall Street, tra cui Morgan Stanley e Goldman Sachs Group Inc. hanno annunciato i propri tagli di migliaia di dipendenti.

I ranghi dirigenziali dell'azienda combinata mostrano già il dominio di UBS. Nel consiglio di amministrazione c'è solo un ex Credit Suisse, Ulrich Körner, che rimane CEO della banca acquisita. Nell'unità chiave di gestione patrimoniale, solo cinque delle oltre due dozzine di dirigenti provengono da Credit Suisse.

Il CEO di UBS Sergio Ermotti ha dichiarato che l'integrazione sta procedendo "molto bene", in occasione di un evento tenutosi martedì a Zurigo.

UBS ha segnalato fin dall'inizio dell'acquisizione l'intenzione di ridurre drasticamente i numeri della banca d'investimento in perdita del Credit Suisse, che è stata all'origine della perdita di 5,5 miliardi di dollari nello scandalo Archegos Capital Management nel 2021.

Sebbene UBS avesse originariamente pianificato di mantenere il 20% dei migliori dealmaker, in particolare quelli che si concentrano su tecnologia, media e telecomunicazioni, molti dei banchieri più performanti hanno già lasciato l'azienda o sono stati sottratti alla concorrenza. Deutsche Bank, Jefferies Financial Group Inc. e Wells Fargo & Co. sono tra i concorrenti che hanno acquisito personale del Credit Suisse negli ultimi mesi.

UBS spera di trattenere la maggior parte dei private banker del Credit Suisse, anche se molti di loro hanno già lasciato l'azienda, hanno dichiarato due persone. Nell'area Asia-Pacifico, UBS sta pianificando di mantenere alcune centinaia di private banker del Credit Suisse, portando il totale a più di 1.200, come hanno riferito all'inizio del mese a Bloomberg persone che hanno familiarità con l'azienda. Alcuni private banker di Singapore si trasferiranno negli uffici di punta di UBS, vicino a un importante quartiere commerciale della città-stato, già il mese prossimo, in uno dei primi segni concreti della fusione.

La banca dovrà inoltre mantenere, almeno nel breve termine, i responsabili della gestione dei prestiti strutturati del Credit Suisse a clienti facoltosi e dei portafogli di derivati azionari, ha dichiarato una delle persone coinvolte.

Problemi di potere di mercato

Per quanto riguarda l'attività nazionale svizzera, UBS prevede di decidere nel terzo trimestre se integrarla completamente con la propria unità svizzera o cercare un'altra opzione, come lo scorporo o la quotazione pubblica. Il destino della banca svizzera è stato molto seguito, in quanto le aziende e i politici svizzeri hanno espresso preoccupazioni per il potere di mercato che la banca combinata eserciterebbe.

Per questo motivo, le prime serie di riduzioni di posti di lavoro probabilmente escluderanno quelle relative alle ampie sovrapposizioni nelle attività svizzere. Complessivamente, in caso di fusione delle due attività nazionali verrebbero eliminati fino a 10.000 posti di lavoro, ha dichiarato una persona. Circa il 30% del personale della megabanca è in Svizzera, ma è distribuito tra le attività nazionali e i dipendenti che hanno sede nel Paese ma lavorano per le funzioni aziendali o nella gestione patrimoniale.

Ermotti ha dichiarato che lo "scenario di base" è che UBS mantenga l'unità nazionale di Credit Suisse. Molti dipendenti, sulla base dei commenti rilasciati da Ermotti e dal presidente Colm Kelleher durante le riunioni e i townhall di questo mese, si aspettano una fusione completa delle attività, soprattutto dopo il deterioramento del ramo di private banking del Credit Suisse.

