Queste formazioni rocciose sono il risultato dell'ultima era glaciale. zvg/Gletschergarten Luzern

Il "Giardino dei ghiacciai" di Lucerna aprì i battenti il 1° maggio 1873. L'attrazione turistica deve la sua esistenza al caso.

Questo contenuto è stato pubblicato il 04 maggio 2023

Regionaljournal Zentralschweiz, stij/fise;ernb

Un buon vino conservato nella roccia fresca: questo sognava Josef Wilhelm Amrein-Troller quando progettò una cantina a Lucerna alla fine del XIX secolo. Quello che non sapeva all'epoca è che un vero e proprio tesoro era assopito da tempo nell'ex cava: le cosiddette "marmitte dei giganti", venute alla luce durante gli scavi del 1872 e testimoni dell'ultima era glaciale di 20'000 anni fa.

Josef Wilhelm Amrein-Troller scoprì le marmitte dei giganti nel 1872 durante gli scavi per una cantina. zvg/Gletschergarten Luzern

Il lucernese riconobbe subito il potenziale turistico di questo ritrovamento casuale. Il 1° maggio 1873 aprì il Giardino dei ghiacciai di Lucerna. zvg/Gletschergarten Luzern

Dal 1896, il Giardino dei Ghiacciai comprende un diorama - una sorta di vetrina - del ghiacciaio del Gorner visto da una capanna. zvg/Gletschergarten Luzern

Il labirinto di specchi, installato nel 1898/99, è ancora oggi una calamita per i visitatori. zvg/Gletschergarten Luzern

Amrein-Troller sospettava che si trattasse di un ritrovamento sensazionale. Queste formazioni rocciose simili a pozzi e i macigni monumentali che le accompagnano potrebbero far cantare i registratori di cassa, pensò, risvegliando il suo senso degli affari. Pochi mesi dopo, il 1° maggio 1873, il Giardino dei ghiacciai di Lucerna aprì i battenti. Il prezzo d'ingresso all'epoca era di 50 centesimi.

Gli ospiti nazionali ed esteri non tardarono ad arrivare: lo scrittore Mark Twain, il filosofo Friedrich Nietzsche o il compositore Richard Wagner sono stati qui.

Oltre 14 milioni di ospiti in 150 anni

Da allora sono passati 150 anni. Oltre 14 milioni di visitatori hanno visitato il monumento naturale fino ad oggi. Per via delle marmitte, ma non solo: anche per il labirinto di specchi orientali, che è un'attrazione turistica dal 1898/99. O per il rilievo Pfyffer del XVIII secolo, il più antico plastico montuoso del mondo, che per la prima volta ha rappresentato i laghi e le montagne della Svizzera centrale esattamente in scala.

Il Giardino dei Ghiacciai: un negozio? Un guazzabuglio di attrazioni? Per il regista Andreas Burri non è un insulto. Il Giardino dei Ghiacciai deve il suo successo all'allestimento complessivo. "È un'accozzaglia ordinata", dice Burri. "Chiunque si interessi deve venire più volte per scoprire l'ordine nel caos. Non siamo un museo ordinario".

Qui si tocca la storia

Il Giardino dei Ghiacciai, tuttavia, non è rimasto statico, sottolinea il direttore. Nel periodo del coronavirus, il museo ha investito oltre 20 milioni di franchi in un nuovo sentiero roccioso. L'architettura moderna si scontra con l'antica pietra arenaria. Una passeggiata nella grotta inizia un viaggio nel tempo che illumina il passato e il futuro.

Secondo il direttore Andreas Burri, nel 2022 il Giardino dei Ghiacciai è stato visitato da oltre 13'.000 visitatori. "Il miglior risultato degli ultimi 20 anni".

Dalla sua apertura, il 1° maggio 1873, oltre 14 milioni di ospiti hanno visitato il Giardino dei ghiacciai di Lucerna. zvg/Gletschergarten Luzern

La roccia è stata trasformata dall'erosione glaciale circa 20'000 anni fa. zvg/Gletschergarten Luzern

Negli ultimi anni, il Giardino dei ghiacciai ha investito oltre 20 milioni di franchi svizzeri in un nuovo sentiero roccioso. Keystone / Urs Flueeler

Giochi di luce nella grotta. ZVG/GLETSCHERGARTEN LUZERN

"Nei momenti di punta ci sono state fino a 50'000 persone in più". L'offerta di attività per il tempo libero nella regione è cresciuta enormemente, afferma Burri. "La scelta per gli ospiti, i gruppi, i turisti è diventata molto più ampia. Questo lo sentiamo".

Tuttavia, è convinto che i musei stiano guadagnando importanza, soprattutto nell'era digitale. E quindi anche il Giardino dei Ghiacciai. "Come luogo di incontro, ma anche come luogo di esperienza tattile", dove la storia può essere letteralmente percepita.

Il prossimo cantiere all'orizzonte

Ecco perché i responsabili hanno già pronti i prossimi progetti. Dal 1980, un'enorme tettoia protegge le marmitte dei giganti dagli agenti atmosferici - la prima del genere in questo Paese.

Ma le ingiurie del tempo stanno intaccando la struttura. È necessaria una sostituzione. "Si tratta di un compito complicato ma anche entusiasmante che il Giardino dovrà affrontare", dice Burri.

In conformità con gli standard di JTI

Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative