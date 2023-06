Un rapporto dell'intelligence svizzera mette in guardia dallo spionaggio russo e cinese

Copyright 2022 Sputnik

La minaccia rappresentata dallo spionaggio da parte di Russia e Cina rimane elevata, secondo il rapporto annuale dei servizi segreti svizzeri.

"In Europa, la Svizzera è uno degli Stati con il maggior numero di agenti dei servizi segreti russi che operano sotto copertura diplomatica, in parte a causa del suo ruolo di ospite di organizzazioni internazionali", si legge in un comunicato stampa sul rapporto Sicurezza 2023 della Svizzera pubblicato lunedì.

Il rapporto avverte che la minaccia per la Svizzera è aumentata da quando quest'anno ha assunto la carica di membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU). Le capacità pacificatrici di organizzazioni internazionali come l'ONU o l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) hanno continuato a diminuire e non ci sono segnali di un nuovo ordine mondiale stabile.

"Cina e Russia vogliono trasformare lo status quo delle istituzioni, delle regole e delle norme esistenti", avvertono gli autori del rapporto.

La guerra della Russia contro l'Ucraina rimarrà il punto focale del contesto di sicurezza della Svizzera. L'intelligence svizzera mira a impedire il movimento di merci verso la Russia che potrebbero essere utilizzate per attività militari sanzionate. Nuove regioni come l'Unione Economica Eurasiatica, la Turchia e l'India sono ora nel mirino dei funzionari dell'intelligence a causa degli approvvigionamenti strategici della Russia.

Tentativo di colpo di Stato di Wagner

L'ammutinamento fallito in Russia sabato scorso ha catturato anche l'attenzione della comunità di intelligence svizzera.

"I nostri servizi hanno monitorato la situazione da vicino per tutto il fine settimana", ha dichiarato Christian Dussey, capo dei servizi segreti federali svizzeri, durante la conferenza stampa di lunedì. "Siamo ora in una fase di de-escalation, ma la ribellione guidata da Evgeni Prigojine e dal suo gruppo Wagner rappresenta uno sviluppo significativo".

Ma è troppo presto per esprimere un giudizio, ha detto, poiché molti giocatori stanno aspettando di vedere come si evolverà la situazione. Dussey ha fatto un paragone con gli eventi del 1991 (il tentativo di putsch contro Mikhail Gorbaciov) e del 1993 (la marcia di Boris Eltsin sul Parlamento russo). In entrambi i casi, il risultato è stato un chiaro rafforzamento dell'apparato statale.

