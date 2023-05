Una ONG svizzera denuncia le importazioni di oro russo

A febbraio, la Svizzera ha acquistato 18,9 tonnellate di oro dalla Russia attraverso il mercato dei metalli preziosi di Londra. Tra questi potrebbe esserci dell'oro legato alle violazioni dei diritti umani. Keystone / Martin Ruetschi

Secondo una ONG svizzera che si batte per una maggiore trasparenza nel settore dell'oro, nel febbraio di quest'anno la Svizzera ha importato dalla Russia quantità d'oro senza precedenti. Questo nonostante le sanzioni imposte a causa della guerra della Russia contro l'Ucraina.

"Nonostante le sanzioni, in Svizzera entra oro russo che potrebbe essere collegato alle violazioni dei diritti umani in Sudan e al co-finanziamento della guerra di aggressione contro l'Ucraina, il che è contrario al diritto internazionale", ha dichiarato Christoph Wiedmer, co-direttore della Società per i Popoli Minacciati (STP).

A febbraio, la Svizzera ha acquistato 18,9 tonnellate d'oro dalla Russia attraverso il mercato dei metalli preziosi di Londra. Tra questi potrebbe esserci oro legato alle violazioni dei diritti umani.

L'ONG teme che l'oro russo che finisce in Svizzera possa includere l'oro acquistato da Yevgency Prigozhin, il capo del famigerato Gruppo Wagner. Il gruppo paramilitare è stato fondamentale per le campagne militari estere di Mosca, anche in Ucraina e in Sudan, dove i violenti scontri tra due fazioni in competizione per il potere hanno provocato drammatiche evacuazioni negli ultimi giorni.

"Negli ultimi anni, le truppe Wagner hanno sostenuto regimi autoritari in Sudan, Ciad e Africa centrale", spiega l'ONG in un comunicato. "In cambio del sostegno militare, Wagner riceve benefici economici, in Sudan, ad esempio, l'accesso ai giacimenti d'oro".

Il gruppo paramilitare sarebbe arrivato in Sudan nel 2017 su invito dell'allora presidente Omar al-Bashir. Ha creato Meroe Gold, una società controllata da Prigozhin, poi sanzionata dagli Stati Uniti, per gestire le sue operazioni ed esplorare le risorse aurifere nella nazione africana.

Come l'UE, anche la Svizzera ha inserito il Gruppo Wagner nella sua lista di sanzioni.

Stabilire se l'oro russo illecito sia arrivato in Svizzera non è un compito facile. Nel marzo 2022, il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato a favore del segreto commerciale per i raffinatori d'oro. La Società per i Popoli Minacciati ha fatto appello a questa decisione sostenendo che il pubblico ha diritto a queste informazioni.

Secondo Wiedmer, "i grandi punti interrogativi sulle importazioni di oro russo potrebbero essere risolti e i raffinatori d'oro affidabili non dovrebbero temere questa trasparenza".

L'Associazione svizzera dei produttori e commercianti di metalli preziosi ha dichiarato in passato che i suoi membri non toccano l'oro russo. I raffinatori svizzeri di solito sostengono di essere trasparenti con chi di dovere - le autorità doganali, ad esempio - ma ritengono che dettagli specifici come le miniere da cui si riforniscono di oro potrebbero compromettere la competitività.

