Leggera maggioranza a favore del divieto del burqa in Svizzera

L'iniziativa popolare che chiede di vietare la dissimulazione del viso in pubblico in Svizzera sarebbe accolta dalla maggioranza dei votanti, secondo la prima proiezione dell'istituto gfs.bern.

Il divieto di dissimulare il viso nei luoghi pubblici, in vigore in Ticino e nel Canton San Gallo, sarà esteso a livello nazionale? I seggi elettorali si sono chiusi alle 12 e stando all'istituto demoscopico gfs.bern i risultati disponibili non permettono di delineare ancora una tendenza.

Accolta dal 56% degli intervistati durante il primo sondaggio alla fine di gennaio, l'iniziativa - come spesso accade in Svizzera - ha perso sostegno col passare delle settimane. Nel secondo sondaggio realizzato a metà febbraio, i favorevoli erano al 49%.

Per essere accolta, l'iniziativa necessita la doppia maggioranza di popolo e Cantoni. In caso di bocciatura, entrerà in vigore il controprogetto elaborato dal governo, che prevede l'obbligo di mostrare il proprio volto quando un'autorità necessita di verificare l'identità di una persona.

Un divieto per prevenire il terrorismo

L'iniziativa mira a bandire l'uso di coperture per il viso in pubblico, in particolare nelle strade, nei trasporti pubblici e negli uffici, ristoranti, negozi e stadi di calcio.

Secondo i suoi sostenitori, il divieto di dissimulare il viso aiuta a prevenire attacchi terroristici e altre forme di violenza. Il divieto è anche visto come un modo per promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini musulmani, liberando le donne da una società patriarcale discriminatoria.

Lanciata dal cosiddetto Comitato di Egerkingen, che riunisce politici di destra e attivisti conservatori, l'iniziativa è stata sostenuta dall'Unione democratica di centro (destra conservatrice), il principale partito del Paese, così come da altri gruppi conservatori e da diversi politici dei partiti di centro-destra e centristi. Anche un gruppo di femministe e musulmane liberali si è espresso a favore del divieto di indossare burqa e niqab in pubblico.

Un'iniziativa inutile e dannosa

Gli altri principali partiti politici dalla sinistra al centro, gruppi per i diritti umani e per le donne, comitati ecclesiastici, così come il settore del turismo svizzero e i sindacati si sono invece opposti all'iniziativa. Anche il governo e una chiara maggioranza del parlamento svizzero hanno raccomandato di respingere la proposta alle urne.

Secondo gli oppositori, il divieto di dissimulare il viso in tutta la Svizzera è inutile, dannoso per il turismo - la Confederazione accoglie numerosi turisti dai ricchi Stati arabi del golfo - e non in linea con la divisione dei poteri tra le autorità nazionali e cantonali.

Un divieto, sostengono, non sarebbe in grado di promuovere la parità dei diritti per le donne musulmane e migliorare la loro integrazione nella società svizzera. Non ci sarebbe inoltre motivo di modificare la Costituzione per un gruppo così ristretto di persone: è stato stimato che sono circa 30 le donne in Svizzera che indossano il niqab o il burqa di loro spontanea volontà.

Divieti in una quindicina di Paesi europei

Nell'ultimo decennio, circa 15 paesi in Europa hanno introdotto divieti generali di dissimulare il viso. La Francia ha fatto da apripista nel 2011, ma anche altri tre Paesi confinanti con la Svizzera - Germania, Italia e Austria - hanno introdotto delle restrizioni; sia divieti generali, sia misure specifiche e regionali.

Divieti di indossare burqa e niqab di qualche tipo sono in vigore in numerosi paesi in Europa, Asia, Africa e Nord America.