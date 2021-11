Iniziativa sulle cure infermieristiche verso il 'sì'

Infermiere durante una manifestazione a Zurigo per migliori condizioni di lavoro, 26 ottobre 2021. Keystone / Ennio Leanza

L'iniziativa popolare che chiede di migliorare le condizioni di lavoro di infermiere e infermieri in Svizzera e di rafforzare la formazione del personale curante dovrebbe essere accolta alle urne, stando alle prime proiezioni.

Il personale infermieristico è stato, ed è ancora, in prima linea nella lotta contro la pandemia di coronavirus. Applaudito dai balconi durante il confinamento nella primavera 2021, chiede da tempo azioni concrete per far fronte alla penuria di curanti in Svizzera.

Un contributo decisivo potrebbe giungere dal popolo elvetico, che oggi si è espresso sull'iniziativa popolare 'Per cure infermieristiche forti': stando alle proiezioni dell'istituto gfs.bern, l'iniziativa dovrebbe essere accolta alle urne con il 61% dei voti.

Il risultato confermerebbe quanto scaturito dall'ultimo sondaggio, che dava il campo delle persone favorevoli in chiaro vantaggio. Si tratterebbe comunque di una sorpresa, dato che in Svizzera in media solo un'iniziativa su dieci supera lo scoglio delle urne.

Migliorare le condizioni di lavoro e la formazione

L'iniziativa lanciata nel 2017 dall'Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (ASI) chiede in primo luogo un miglioramento delle condizioni di lavoro per rendere la professione più attrattiva. Il testo chiede inoltre alla Confederazione e ai Cantoni di formare un numero sufficiente di curanti qualificati in Svizzera. Infine, mira a dare più poteri al personale infermieristico permettendogli di fatturare alcuni servizi direttamente alle compagnie di assicurazione.

Il campo del 'sì' sostiene che la soddisfazione sul lavoro dipende principalmente dal numero di assistenti per squadra, dalle opportunità di sviluppo personale e dal salario. È quindi essenziale che la Svizzera formi più infermieri e infermiere a livello nazionale, in modo da non essere così dipendente dalla manodopera estera. Secondo i promotori e le promotrici del testo, solo l'iniziativa permetterà di garantire la qualità delle cure e la sicurezza del paziente.

Nessun privilegio per il personale infermieristico

Le persone contrarie ritengono invece che l'iniziativa vada troppo lontano, poiché tra l'altro richiede alla Confederazione di regolare le condizioni di lavoro e i salari. Tale ruolo non è proprio della Confederazione, affermano, ma delle istituzioni, delle parti sociali e dei Cantoni.

Chi si oppone all'iniziativa sottolinea poi che l'assistenza medica di base è già inclusa nella Costituzione. Non è quindi necessario menzionare specificamente le cure infermieristiche, per evitare di creare uno status privilegiato per una categoria professionale. La fatturazione diretta dei servizi potrebbe anche portare a un aumento dei costi sanitari, avverte il campo del 'no'.

L'iniziativa infermieristica ha polarizzanto le opinioni. È favorita dai partiti di sinistra, il Partito socialista e i Verdi, mentre i partiti di destra e di centro preferiscono il controprogetto. Nemmeno il settore sanitario è unito. Oltre all'ASI, le organizzazioni di medici e pazienti e i principali sindacati sostengono l'iniziativa. Tuttavia, quattro associazioni di aiuto alle persone anziane preferiscono la controproposta indiretta.

Cosa prevede il controprogetto indiretto?

Governo e Parlamento vogliono rafforzare l'assistenza infermieristica e contenere la carenza di personale, ma credono che l'iniziativa popolare vada troppo oltre. Hanno quindi adottato una controproposta indiretta che risponde a due delle richieste dei promotori, cioè promuovere la formazione e ampliare le competenze degli infermieri.

Da un lato, il controprogetto prevede un investimento di circa 1 miliardo di franchi su otto anni nella formazione e nel perfezionamento. D'altra parte, come richiede l'iniziativa, gli infermieri e le infermiere potranno anche fare a meno della prescrizione del medico per fatturare certe prestazioni all'assicurazione sanitaria obbligatoria. Per evitare che questa misura aumenti le spese sanitarie, sarà messo in atto un meccanismo di controllo.

Coloro che sostengono l'iniziativa ritengono che la controproposta si concentri sugli investimenti nella formazione, ma non includa misure sufficienti per migliorare la qualità delle cure e le condizioni di lavoro nel settore. Chi appoggia la controproposta sostiene che le misure decise dal Parlamento potranno essere attuate rapidamente e rispondere alla sfida della carenza di infermieri.

Stress, frustrazione e abusi

Già prima della pandemia, le condizioni di lavoro di infermiere e infermieri negli ospedali svizzeri erano difficili, tra stress, mancanza di riconoscimento e salari ritenuti troppo bassi. Una situazione precaria evidenziata dall'inchiesta che avevamo realizzato negli ospedali svizzeri nei primi mesi del 2020.

Oltre un anno e mezzo dopo, la situazione non è migliorata, anzi. "La pandemia ha avuto un effetto devastante", afferma a SWI swissinfo.ch Pierre-André Wagner, responsabile del servizio giuridico dell'ASI.

Qual è l'entità della carenza?

Mentre il bisogno di cure infermieristiche aumenta inevitabilmente con l'invecchiamento della popolazione, la Svizzera non forma abbastanza personale qualificato. Inoltre, c'è un alto tasso di abbandono della professione. Se non si fa nulla, alla Svizzera mancheranno 65’000 infermieri e infermiere entro il 2030, secondo le stime dell'Osservatorio svizzero della salute.

Attualmente, la Svizzera sta reclutando massicciamente dai Paesi vicini per soddisfare i suoi bisogni. Un terzo del personale infermieristico degli ospedali viene dall'estero. Tuttavia, questa dipendenza può causare problemi, come ha dimostrato la pandemia. Quando gli Stati hanno chiuso le loro frontiere per limitare il contagio, la Svizzera ha dovuto negoziare con i suoi vicini per permettere al personale sanitario di continuare a circolare.

