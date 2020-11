Verso un 'no' al divieto degli investimenti nell'industria degli armamenti

© Keystone/Gian Ehrenzeller

Il popolo svizzero dovrebbe respingere l'iniziativa che vuole vietare alla Banca nazionale svizzera e alle casse pensioni di investire nel settore degli armamenti, secondo una prima tendenza dell'istituto gfs.bern.

L'elettorato svizzero sembra contrario all'iniziativa popolare 'Per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico'. Dalla prima tendenza dell'istituto gfs.bern, la maggioranza dell'elettorato respingerebbe la proposta lanciata dal Gruppo per una Svizzera senza esercito e dai Giovani Verdi.

Il testo aveva ottenuto un buon sostegno all'inizio della campagna, ma come spesso succede per le iniziative popolari il campo dei favorevoli si è progressivamente ridotto nel corso dei sondaggi.

Vietare il commercio bellico

L'iniziativa, che per essere accettata deve ottenere la doppia maggioranza di popolo e Cantoni, vuole proibire alla Banca nazionale svizzera, alle fondazioni e alle casse pensioni di concedere prestiti o investire in imprese, il cui fatturato annuo deriva per oltre il 5% dalla produzione di materiale bellico.

La modifica costituzionale è sostenuta da partiti di sinistra e da organizzazioni non governative attive nella promozione della pace. Secondo loro, gli investimenti istituzionali nel settore degli armamenti sono incompatibili con la neutralità della Svizzera e con i suoi sforzi per la pace, poiché il denaro investito verrebbe utilizzato per fornire armi nelle zone di conflitto.

Il governo, il parlamento, i partiti di centro e di destra e gli ambienti economici si oppongono all'iniziativa. Essi ritengono che il testo pregiudicherebbe il principio dell'indipendenza della Banca nazionale svizzera e ridurrebbe i rendimenti degli investimenti della previdenza per la vecchiaia. Temono inoltre che le piccole e medie imprese che forniscono alcuni componenti all'industria degli armamenti siano colpite dalle nuove esigenze e costrette a tagliare i posti di lavoro.

9 miliardi in materiale bellico proibito

La Svizzera dispone già di una legge sul materiale bellico che vieta il finanziamento diretto di materiale di guerra considerato proibito, in particolare armi nucleari, biologiche e chimiche, mine antiuomo e munizioni a grappolo. Anche il finanziamento indiretto di questi prodotti è vietato, ma solo se l'obiettivo è quello di aggirare il divieto di finanziamento diretto.

Tuttavia, secondo il rapporto "Don't bank on the bomb" dell'organizzazione olandese PAX, la Banca nazionale svizzera, il Credit Suisse, UBS e Fisch Asset Managment hanno investito quasi 9 miliardi di dollari in produttori di materiale bellico proibito nel 2019, come Aecom, Airbus, Boeing, Honeywell o Lockheed Martin.