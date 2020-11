Responsabilità delle imprese: il risultato rimane incerto

L'obiettivo dell'iniziativa "per imprese responsabili" è di garantire il rispetto dei diritti umani e delle norme ambientali internazionali da parte delle aziende e delle loro filiali. AP / Gemunu Amarasinghe

Le prime proiezioni non indicano ancora una tendenza chiara nel voto sull'iniziativa "per imprese responsabili" lanciata da un'ampia alleanza di organizzazioni della società civile. La proposta era stata a lungo in testa ai sondaggi.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 novembre 2020 - 12:39

Le aziende svizzere devono essere sottoposte a un obbligo di diligenza generalizzato per le loro filiere all'estero e devono rispondere in sede civile per le violazioni dei diritti umani o delle norme ambientali internazionali da parte delle loro filiali?

L'iniziativa popolare "per imprese responsabili" , lanciata da diverse organizzazioni non governative (ONG) e partiti di sinistra, è stata al centro di un lungo e appassionato dibattito parlamentare e di una campagna di voto particolarmente combattuta.

I sondaggi davano l'iniziativa vincente, anche se le ultime rilevazioni avevano indicato una progressiva erosione del fronte del sì. Ora le prime proiezioni indicano una situazione di sostanziale parità.

Contenuto esterno

Responsabilità delle imprese svizzere che operano all'estero

Il testo chiede alle aziende svizzere di rispettare i diritti umani e gli standard ambientali internazionali anche all'estero. Ciò significa che le persone o le organizzazioni che ritengono che la filiale di un'azienda svizzera abbia causato un danno nel loro paese potrebbero intentare un'azione civile per danni in Svizzera, dove si trova la sede centrale della società.

Le aziende dovrebbero inoltre esercitare la dovuta diligenza per prevenire possibili abusi ambientali e dei diritti umani nella loro filiera.

Gli iniziatori ritengono che le multinazionali svizzere che causano danni e beneficiano del sistema giudiziario disfunzionale di alcuni paesi debbano essere ritenute responsabili. Una posizione che non è condivisa dal governo, dal parlamento e dai partiti di destra. Essi ritengono che l'iniziativa sarebbe dannosa per la piazza economica svizzera e che il controprogetto indiretto elaborato dal parlamento sia una soluzione migliore.

Quest'ultimo prevede l'obbligo per le aziende di riferire in materia di ambiente, diritti umani e corruzione. Impone inoltre un obbligo di diligenza nell'ambito del lavoro minorile e dei minerali estratti nelle zone di conflitto. Se la maggioranza dei votanti o dei cantoni domenica dirà no, il controprogetto entrerà automaticamente in vigore.