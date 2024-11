Economie domestiche: reddito stabile, aumenta il consumo

Keystone-SDA

Nel 2022 il reddito medio disponibile delle economie domestiche è rimasto stabile rispetto agli anni precedenti, a 6902 franchi mensili.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica stamane l’Ufficio federale di statistica (UST), aggiungendo che le spese di consumo sono invece leggermente aumentate, raggiungendo i livelli prepandemici.

Nell’anno in esame le famiglie hanno speso 4949 franchi, pari al 49,8% del reddito lordo, precisa l’UST in una nota. Una volta coperte tutte le spese, nel 2022 alle economie domestiche rimaneva in media l’equivalente del 15,6% del reddito lordo, ossia circa 1546 franchi al mese, da destinare al risparmio.

Non tutte le economie domestiche sono però riuscite ad accantonare una somma per i risparmi. Quelle con meno di 4723 franchi di reddito lordo hanno per esempio spesso speso una somma superiore alle loro entrate. Questo fenomeno, rileva l’UST, è riconducibile tra l’altro al fatto che in questa classe figura una quota proporzionalmente elevata (64%) di economie domestiche composte da pensionati e pensionate, il cui budget domestico è finanziato in parte dall’erosione del patrimonio.