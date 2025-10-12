The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Economiesuisse, presidente rinuncia a ricandidarsi

Economiesuisse avrà un nuovo presidente tra un anno. Christoph Mäder, che attualmente ricopre questa carica, lascerà la funzione alla fine del suo mandato.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’argoviese guida la principale federazione delle imprese elvetiche dal primo ottobre del 2020. Il mandato del 65enne scadrà nell’autunno 2026, ha indicato oggi l’associazione a Keystone-ATS, dopo che il “Sonntagsblick” per primo aveva riportato l’avvicendamento ai vertici.

“Il comitato direttivo è ansioso di garantire una successione in buona e dovuta forma quando sarà il momento”, commenta Economiesuisse. Non sono invece stati forniti dettagli sulle ragioni che hanno portato Mäder a scegliere di non ricandidarsi.

