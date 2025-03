Edelweiss: altro fatturato record nel 2024

Keystone-SDA

Per la prima volta nella sua storia, la compagnia aerea specializzata soprattutto nelle destinazioni per le vacanze Edelweiss ha raggiunto la soglia dei 900 milioni di franchi di fatturato, superando nettamente il record del 2023 di 830 milioni.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’utile operativo EBIT rettificato è salito a 81 milioni di franchi dai 71 dell’anno precedente, ha indicato oggi un portavoce all’agenzia di stampa finanziaria AWP. Il margine operativo è migliorato dall’8,5 al 9,0%.

La compagnia “sorella” di Swiss e filiale del gruppo Lufthansa ha quindi superato le proprie aspettative in termini di fatturato e soddisfatto quelle per la redditività operativa. In un’intervista rilasciata all’AWP lo scorso agosto, il presidente della direzione Bernd Bauer aveva previsto un fatturato di 870 milioni di franchi e un EBIT compreso tra 70 e 85 milioni.

I passeggeri sono stati 3 milioni, dopo 2,7 milioni nel 2023. Il numero di voli è aumentato del 7,9% a 20’400, ma il tasso di occupazione degli aerei è leggermente diminuito dall’83 all’82%, a fronte di un obiettivo dell’85%.