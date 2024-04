Preoccupano i tagli ai fondi per l’istruzione e la ricerca in Svizzera

La Svizzera è annoverata tra i Paesi più innovativi e competitivi del mondo, con una reputazione di eccellenza nel campo della scienza e dell'istruzione. A causa delle difficoltà finanziarie i contributi federali per l'istruzione, la ricerca e l'innovazione per il periodo 2025-2028 sono stati ridotti. Gli addetti ai lavori temono che la qualità della ricerca svizzera e la competitività ne risentiranno.

Il mese scorso il Governo svizzero ha annunciato l’intenzione di mettere a disposizione un contributo massimo di 29,2 miliardi di franchi svizzeri (32 miliardi di dollari) per i prossimi tre anni affinché la Svizzera “rimanga un leader internazionale nell’istruzione, nella ricerca e nell’innovazione”.

Si tratta di un aumento rispetto il periodo precedente 2021-2024 quando furono messi a disposizione 27,8 miliardi di franchi. Ma gli accademici e i ricercatori elvetici non sono soddisfatti. Il contributo previsto dal messaggio iniziale messo in consultazione negli scorsi mesi era superiore di 500 milioni di franchi. Un finanziamento ridotto a causa del contesto finanziario non proprio favorevole della Confederazione.

La crescita media annua del 2% (in termini nominali) dei finanziamenti per il settore dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione è stata quindi ridotta all’1,6%. Secondo gli accademici svizzeri, tenendo conto delle previsioni sull’inflazione, la crescita dei finanziamenti per il prossimo periodo sarà probabilmente vicina allo zero.

Il “Ministro” dell’Istruzione Guy Parmelin ha ammesso che la decisione di ridurre il budget è stata difficile.

Come ha dichiarato l’8 marzo, “tenendo conto dell’inflazione, sarà più difficile con le risorse disponibili soddisfare le esigenze generate dall’aumento del numero di partecipanti in tutti i settori dell’istruzione”.

I fondi federali saranno utilizzati per finanziare la formazione professionale, l’educazione degli adulti, l’istruzione superiore e la promozione della ricerca e dell’innovazione. I programmi europei ‘Horizon Europe’ ed ‘Erasmus’ non sono inclusi.

Il governo è fermamente convinto di poter mantenere la Svizzera all’avanguardia nei settori della ricerca e dell’innovazione, fondamentali per la sua prosperità. L’accento è posto sulla promozione competitiva della ricerca e dell’innovazione, in particolare attraverso il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), Innosuisse e le Accademie svizzere delle arti e delle scienze.

Discrepanza tra risorse e obiettivi

Ma le istituzioni educative elvetiche non sono soddisfatte. Il Consiglio dei Politecnici federali, l’associazione mantello swissuniversities, il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e l’Accademia svizzera delle scienze avvertono che la qualità dell’insegnamento e della ricerca nelle università svizzere è in pericolo.

Il 22 aprile le quattro associazioni hanno dichiarato che i servizi rischiano di essere ridotti e che i progetti volti a promuovere il futuro dell’economia e della società svizzera potrebbero essere messi da parte.

Le associazioni criticano la “forte discrepanza” tra le risorse disponibili e gli obiettivi strategici “ambiziosi” della Svizzera, che rimangono invariati. Inoltre, temono, non si possono escludere ulteriori tagli in futuro.

Le università svizzere e i politecnici federali di Zurigo e Losanna sono particolarmente sotto pressione. I due politecnici con i relativi istituti dovranno affrontare tagli annuali di 100 milioni di franchi svizzeri a partire dal 2025.

Il Politecnico di Zurigo ha dichiarato la scorsa settimana che i finanziamenti statali per i prossimi anni non saranno sufficienti per tenere il passo con l’aumento del numero di studenti. Se i finanziamenti dovessero rimanere invariati, potrebbero rendersi necessarie misure di riduzione dei costi.

Tra le altre cose, si sta valutando la possibilità di limitare il numero di studenti o di congelare le assunzioni nel settore della ricerca e dell’insegnamento. È stata anche ventilata la possibilità di interrompere interi settori di ricerca e corsi di laurea. L’istituto si trovava già di fronte a problemi finanziari nel 2023. Il forte aumento del numero di studenti, i contributi che non tengono il passo con l’inflazione e i tagli governativi previsti non sono altro che ulteriori fattori di stress.

Nei prossimi mesi il contributo 2025-2028 per la formazione, ricerca e innovazione sarà al vaglio del Parlamento.

Una spesa superiore alla media per l’istruzione

Il sistema educativo svizzero è strutturato in modo diverso per ogni livello (primario, secondario e terziario). Nel 2021, il Governo federale, i Cantoni e i comuni hanno speso 41,3 miliardi di franchi per l’istruzione. Ciò corrisponde al 17,7% della spesa pubblica totale e al 5,6% del prodotto interno lordo (PIL).

Le autorità federali, i cantoni e i comuni partecipano ai costi, così come l’economia privata (aziende e associazioni imprenditoriali) e le istituzioni educative. Queste ultime sono per lo più finanziate dal settore pubblico. Fanno eccezione gli istituti di assistenza all’infanzia e di istruzione e formazione degli adulti, che sono per lo più gestiti da privati.

La Svizzera spende l’1,35% del suo prodotto interno lordo (PIL) per l’istruzione di terzo livello, ben al di sopra della media degli Stati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La piccola nazione alpina ha investito il 3,4% del PIL annuale, pari a 24,6 miliardi di franchi svizzeri, in ricerca e sviluppo nel 2021. Ciò rappresenta un aumento medio annuo del 4% tra il 2019 e il 2021. Le attività di R&S (ricerca e sviluppo) sono state condotte nelle università e in altri istituti di istruzione superiore (28%) e nelle aziende private (68%) da circa 140’000 persone.

In termini di percentuale del PIL, la Svizzera si colloca dietro Israele (5,6%), Corea del Sud (4,9%) e Stati Uniti (3,5%) per il livello di spesa nella ricerca e sviluppo.

Buona posizione nell’innovazione, ma il divario si sta riducendo

Se confrontata con altri Paesi, la Svizzera si posiziona tradizionalmente bene nelle classifiche dell’innovazione e della competitività.

Per il 13esimo anno consecutivo, anche nel 2023 la Svizzera è infatti stata l’economia più innovativa del mondo, seguita da Svezia, Stati Uniti, Regno Unito e Singapore. Dati resi pubblici a marzo dall’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

Lo scorso anno la Svizzera ha depositato il maggior numero di domande di brevetto per abitante presso l’Ufficio europeo dei brevetti (EPO). In cifre assolute, la Svizzera è al terzo posto in Europa e al settimo nel mondo, secondo il Patent Index 2023. Si distinguono in particolare i Cantoni di Zurigo, Vaud e Basilea Città.

Ma la nazione alpina è scesa al terzo posto nella classifica della competitività mondiale 2023 stilata dall’IMD Business School di Losanna. La Svizzera, che aveva conquistato il primo posto nel 2021, è stata spodestata da Danimarca e Irlanda.

Nel suo ultimo rapporto intermedio sulla ricerca e l’innovazione 2022, pubblicato il mese scorso, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ha dichiarato che la Svizzera è “ben posizionata” in termini di ricerca e innovazione rispetto a Paesi come Cina, Germania, Francia, Israele, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Singapore, Corea del Sud, Stati Uniti e Regno Unito.

“La Svizzera è decisamente avanti in molti indicatori. Tuttavia, si legge nel rapporto, le differenze tra i Paesi citati tendono a ridursi”.

Il rapporto aggiunge infine che la Svizzera ottiene risultati inferiori rispetto a “metropoli dell’innovazione” come i Land tedeschi del Baden-Württemberg e della Baviera, la macro regione italiana Lombardia-Piemonte, le regioni francesi di Rhônes-Alpes e Île-de-France e la Grande Londra.

