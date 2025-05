Effetto Trump su turismo, a New York 400mila visitatori in meno

Keystone-SDA

L'effetto Donald Trump colpisce New York. La Grande Mela quest'anno ospiterà 400'000 turisti in meno rispetto al 2024, un calo dovuto al sentimento dei viaggiatori stranieri nei confronti degli USA, e generato da politiche promosse dall'attuale amministrazione.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’ente del turismo cittadino – come riporta il New York Times – aveva iniziato il 2025 con ottimismo a cinque anni dalla pandemia di Covid, prevedendo una piena ripresa con un numero record di visitatori. Ma da quando il presidente USA ha dichiarato una guerra commerciale agli alleati, ha preso in considerazione l’annessione di altri Paesi e ha intensificato la repressione dell’immigrazione che ha portato alla detenzione di diversi turisti stranieri, l’agenzia ha rivisto al ribasso due volte le stime iniziale di 67,6 milioni di visitatori, sia internazionali che nazionali.

Le previsioni della New York City Tourism and Conventions per l’anno in corso parlano ora di un numero totale di visitatori in calo a 64,1 milioni, a causa di una forte diminuzione di quelli provenienti dal Canada. Se i turisti nazionali saranno 400’000 in più rispetto allo scorso anno, infatti, quelli stranieri si stima che saranno 800’000 in meno. E sono proprio questi ultimi che tendono a rimanere più a lungo e a spendere di più. L’anno scorso, i viaggiatori hanno sborsato 51 miliardi di dollari a New York, di cui circa la metà proveniente da stranieri, e si prevede che quest’anno la spesa diminuirà di 4 miliardi di dollari.

“Appena ci rialziamo, veniamo di nuovo buttati giù”, ha detto un albergatore al New York Times. Il turismo è un pilastro fondamentale dell’economia della Grande Mela, e contribuisce a sostenere numerosi settori tra cui Broadway, i musei e la ristorazione, impiegando oltre 260’000 persone.