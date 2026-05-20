EFG International: crescono afflussi, redditività record

Keystone-SDA

Affari in crescita per EFG International: la banca zurighese specializzata nell'amministrazione patrimoniale e con un'estesa presenza anche sulla piazza ticinese ha registrato afflussi netti di denaro per 3,7 miliardi di franchi nei primi quattro mesi dell'anno.

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(Keystone-ATS) È una progressione rispetto ai 3,0 miliardi contabilizzati nello stesso periodo dell’anno precedente.

I patrimoni amministrati sono saliti da 185 miliardi (fine 2025) a 190 miliardi (fine aprile), ha indicato oggi l’azienda. Alla crescita, oltre all’afflusso di nuovi capitali, ha contribuito anche l’andamento positivo dei mercati finanziari, mentre gli effetti della forza del franco sono rimasti contenuti. L’utile netto nei mesi da gennaio ad aprile è stato pari a “oltre 130 milioni di franchi”, mentre nello stesso periodo del 2025 il gruppo aveva stimato i profitti a “circa 130 milioni”.

“Abbiamo avviato con slancio il nuovo ciclo strategico, affiancando i nostri clienti nell’affrontare l’incertezza geopolitica e la volatilità dei mercati”, afferma il CEO Giorgio Pradelli, citato in un comunicato. “Nei primi quattro mesi del 2026, EFG ha generato una redditività record e registrato afflussi netti di nuovi attivi nella fascia alta dei nostri obiettivi, grazie ai contributi positivi provenienti da tutte le nostre regioni e alla forte crescita registrata in Europa continentale e Medio Oriente, nonché nell’area Asia-Pacifico”, aggiunge il 59enne con doppia cittadinanza svizzera e italiana in carica dal 2018. Da pochi giorni il dirigente è anche presidente dell’Associazione svizzera dei banchieri (ASB): la nomina è avvenuta il 12 maggio.

EFG International è stata fondata nel 1995 e dal 2005 è quotata alla borsa svizzera. Nel 2016 ha acquisito la BSI (ex Banca della Svizzera italiana), l’istituto luganese nato nel 1873 e travolto – attraverso la sua filiale di Singapore – dalla vicenda di corruzione del fondo sovrano della Malaysia 1MDB. Oggi EFG è presente in 40 località mondiali tra cui otto svizzere, fra le quali figurano Lugano, Chiasso e Locarno. Come noto le attività in Ticino del comparto retail e commerciale dell’ex BSI sono nel frattempo state rilevate da BancaStato.