Egitto, Rafah riapre lunedì a palestinesi, Netanyahu smentisce

Keystone-SDA

L'ambasciata di Palestina al Cairo dichiara sui sui social che il valico di Rafah, tra Gaza e l'Egitto, riaprirà lunedì per coloro che intendono rientrare nella Striscia. Ma il premier israeliano Benyamin Netanyahu dichiara la frontiera aprirà fino a nuovo avviso.

(Keystone-ATS) Intanto il passaggio, controllato da Israele, resta chiuso ancora agli aiuti umanitari. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sa’ar ha detto nei giorni scorsi che il valico sarebbe stato riaperto “forse domenica”. L’accordo tra Hamas e Israele prevede infatti che tutti i valichi di Gaza siano aperti per far arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione stremata, ma lo Stato ebraico accusa la fazione islamica di violare l’intesa per non aver ancora consegnato tutti i corpi degli ostaggi uccisi.

Netanyahu, in una nota diramata dall’ufficio del primo ministro – ha comunicato che Rafah non verrà riaperto fino a nuovo avviso. “La sua apertura sarà valutata in base alle modalità con cui Hamas svolgerà il suo ruolo nel ritorno degli ostaggi deceduti e nell’attuazione del quadro concordato”.