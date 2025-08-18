The Swiss voice in the world since 1935
Egitto e Qatar inviano nuova proposta su Gaza a Israele

Keystone-SDA

Egitto e Qatar hanno presentato a Israele la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha reso il capo del servizio di informazione egiziano Diaa Rashwan, aggiungendo che "ora la palla è nel suo campo".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Rashwan ha affermato che i mediatori Egitto e Qatar hanno preparato la nuova proposta sulla base di un recente piano dell’inviato Usa Steve Witkoff. Questa nuova proposta avrebbe avuto l’ok di Hamas.

