Egitto e Qatar inviano nuova proposta su Gaza a Israele

Keystone-SDA

Egitto e Qatar hanno presentato a Israele la nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha reso il capo del servizio di informazione egiziano Diaa Rashwan, aggiungendo che "ora la palla è nel suo campo".

(Keystone-ATS) Rashwan ha affermato che i mediatori Egitto e Qatar hanno preparato la nuova proposta sulla base di un recente piano dell’inviato Usa Steve Witkoff. Questa nuova proposta avrebbe avuto l’ok di Hamas.