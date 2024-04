ElCom: situazione di partenza positiva per fornitura energia

(Keystone-ATS) Grazie agli impianti di stoccaggio del gas ben riempiti in Europa e al previsto aumento della disponibilità delle centrali nucleari francesi, la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) è ottimista per il prossimo inverno.

Lo ha comunicato oggi la stessa ElCom, aggiungendo che tuttavia non revoca completamente l’allerta riguardo alla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico della Svizzera dal momento che permangono incertezze sul mercato globale del gas e sulle opzioni di importazione.

Misure precauzionali come il mantenimento di una riserva invernale sono ancora necessarie, sottolinea ElCom. Inoltre, per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento a medio termine fino al 2035, sono opportune capacità di riserva di 700-1400 megawatt, viene aggiunto.

In linea di massima, tuttavia, la situazione di partenza per l’approvvigionamento elettrico locale nel prossimo inverno è migliore rispetto ai due anni precedenti, puntualizza. Lo scorso inverno la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico è stata garantita dalle temperature miti e dall’elevata produzione di energia elettrica in Svizzera e all’estero. Il Paese, secondo ElCom, ha addirittura svolto il ruolo di esportatore netto grazie a una produzione di energia idroelettrica e nucleare eccezionalmente elevata.