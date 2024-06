Elezione Berset: Amherd, DFAE, PS e Friburgo si congratulano

(Keystone-ATS) Alain Berset ha ricevuto congratulazioni da più parti per la sua elezione a segretario generale del Consiglio d’Europa.

Oltre ai suoi ex colleghi in Consiglio federale Viola Amherd e Ignazio Cassis, al Consiglio di Stato friburghese e al Partito socialista (PS), numerosi altri politici svizzeri si sono congratulati con il neoletto questa sera.

Con Alain Berset, “una delle figure di spicco della politica svizzera guiderà una delle istituzioni più importanti dell’integrazione europea”, ha scritto il PS in un comunicato stampa. È un onore e un obbligo per la Svizzera che Berset, in quanto ex presidente della Confederazione, possa ricoprire questa carica.

Anche i Verdi si sono congratulati con il 52enne friburghese per la sua elezione. Sul portale online X hanno inoltre aggiunto: “la democrazia e i diritti umani sono sotto pressione da parte dei movimenti populisti autoritari e di destra in tutta Europa”. Tra gli altri auguri, la consigliera nazionale, Elisabeth Schneider-Schneiter (Centro/BL), e la sua collega Céline Weber (Verdi liberali/VD).

A nome del Consiglio federale, anche la presidente della Confederazione Viola Amherd su X si è complimentata con Berset, affermando: “con questa elezione, la Svizzera riafferma il suo impegno per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto”. Pure la collega di partito di Berset, la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider, si è congratulata individualmente con lui su X.

Dal canto suo, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che fa capo a Cassis, ha dichiarato che il Consiglio d’Europa, di cui la Svizzera è membro dal 1963, è la più importante organizzazione per la tutela dei diritti umani e la promozione della democrazia e dello Stato di diritto in Europa. Dalla sua fondazione nel 1949, il Consiglio d’Europa ha creato uno spazio giuridico comune nei suoi 46 Stati membri, basato sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

L’Esecutivo del canton Friburgo, dal canto suo, augura al neoletto, che vive a Belfaux (FR), “ogni successo nell’adempimento della sua nuova e impegnativa missione al servizio dell’Europa”. Ha poi ribadito quanto espresso da altri: “grazie alla sua esperienza in Confederazione, Alain Berset porta con sé una solida esperienza su come lavorare per la missione di promuovere la democrazia e proteggere i diritti umani e lo Stato di diritto in Europa”. L’autorità del cantone bilingue ha poi aggiunto che questi sono “temi che stanno a cuore a Friburgo, che vi contribuisce concretamente, in particolare attraverso le attività dell’Istituto del federalismo della sua università”.