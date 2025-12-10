Elezione CF: Guy Parmelin eletto presidente Confederazione

Keystone-SDA

Il consigliere federale Guy Parmelin (UDC/VD) è stato eletto oggi presidente della Confederazione per il 2026, con 203 voti su 210 schede valide. Si tratta di un record.

(Keystone-ATS) L’elezione del presidente della Confederazione è un rituale dall’esito scontato, che si ripete ogni anno il secondo mercoledì della sessione invernale delle Camere federali. Dà però la temperatura del gradimento di un ministro fra i parlamentari sulla base dei voti ricevuti.

Il risultato di Parmelin è semplicemente da record: finora, il primato era detenuto da Jean-Pascal Delamuraz e Ueli Maurer, che ottennero 201 voti rispettivamente nel 1988 e nel 2018.

Gli ultimi presidenti della Confederazione invece hanno ottenuto tutti risultati ben inferiori. L’anno scorso, Karin Keller-Sutter si era fermata a quota 168, Viola Amherd nel 2023 a 158, Alain Berset nel 2022 a 140 e Ignazio Cassis nel 2021 a 156. La peggiore elezione alla presidenza fu però realizzata da Micheline Calmy-Rey nel 2011, quando ricevette soltanto 106 schede a favore.