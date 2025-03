Elezione CF: Ritter la prende con filosofia, “felice per Pfister”

Keystone-SDA

Malgrado la delusione per aver mancato l'elezione in Consiglio federale, Markus Ritter non si è scomposto, dicendosi "felice" per Martin Pfister, dal quale è oggi stato battuto nella corsa per un posto nell'esecutivo.

(Keystone-ATS) Fino a poche settimane fa “non ci conoscevamo, ma ora ho un amico in più”, ha affermato il sangallese parlando del rivale.

È stato bello fare campagna insieme, ha dichiarato il consigliere nazionale ai media poco dopo il voto dedicando altre parole al miele al compagno di partito, al quale ha augurato buona fortuna per le molte questioni che lo attendono. Ritter ha anche ringraziato la propria famiglia per il sostegno ricevuto in queste settimane, definite “intense”.

Dato da molti quale favorito, Ritter si è fermato a 110 preferenze. Interrogato sui motivi di questo risultato, il deputato non si è sbilanciato, sottolineando di non sapere per chi abbiano votato i singoli parlamentari. Esprimersi sulle ragioni della sconfitta sarebbe “leggere i fondi di caffè”, ha tagliato corto.

Per Ritter è ora tempo di smaltire la delusione e perseguire altri obiettivi. “Rimango consigliere nazionale e presidente dell’Unione svizzera dei contadini”, ha ricordato.