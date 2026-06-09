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Elicottero Usa precipita vicino Hormuz, equipaggio in salvo

Keystone-SDA

Un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato ieri vicino allo Stretto di Hormuz e i due membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito da due persone informate sull'incidente. Lo scrive il New York Times.

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(Keystone-ATS) Non è stato immediatamente chiaro se l’Apache sia stato abbattuto dal fuoco iraniano, abbia subito un guasto meccanico o abbia riscontrato qualche altro problema, ha dichiarato una delle fonti. L’incidente è oggetto di indagine.

L’episodio si è verificato dopo giorni in cui le ostilità nella regione si sono intensificate e poi attenuate, con Israele e Iran che si sono scambiati attacchi militari prima di fare marcia indietro, scrive ancora la testata Usa. Il Comando Centrale delle forze armate non ha risposto a una richiesta di commento.

L’Iran ha abbattuto circa 30 droni Reaper e alcuni caccia statunitensi sono andati persi a causa del fuoco nemico e amico dall’inizio della guerra, il 28 febbraio. Ma questo sarebbe il primo Apache perso nel conflitto.

L’elicottero d’attacco AH-64 Apache, armato con missili Hellfire, è uno dei tipi di velivolo più temibili che operano nella regione. Pattugliano la strategica via navigabile in parte per scoraggiare gli attacchi di piccole imbarcazioni e per abbattere i droni. Ma gli elicotteri si sono spinti sempre più vicino al territorio iraniano, comprese le isole controllate dall’Iran nello stretto e nel Golfo Persico, nell’ambito della strategia aggressiva mantenuta dal Comando Centrale, nonostante i negoziati discontinui tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto.

In aprile, due membri dell’equipaggio di un caccia F-15E Strike Eagle abbattuto dall’Iran sono stati tratti in salvo dopo essersi eiettati dal velivolo danneggiato e aver atterrato in profondità in territorio ostile.

Trump: stanno bene

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i piloti dell’elicottero Apache “stanno bene”, scrive Reuters sul suo sito.

Parlando sulla pista dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy prima di tornare a Washington, D.C., Trump ha affermato che “nessuno è rimasto ferito”. Trump ha aggiunto che l’amministrazione pubblicherà un rapporto.

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