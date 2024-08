Elisabeth Baume-Schneider apre il Locarno Film Festival

2 minuti

(Keystone-ATS) La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider inaugurerà questa sera il Locarno Film Festival. La giurassiana, che sarà presente fino a sabato, assisterà alla proiezione di diversi film e sarà portavoce della promozione della cultura.

Il Locarno Film Festival è la manifestazione cinematografica elvetica più importante e figura fra i festival più rinomati d’Europa, ricordano il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e l’Ufficio federale della cultura (UFC) in una nota odierna. La 77esima edizione del festival verrà inaugurata dalla consigliera federale giurassiana e sarà presieduta per la prima volta da Maja Hoffmann che è subentrata alla presidenza di oltre vent’anni di Marco Solari.

Quest’anno il programma è caratterizzato da un’eccezionale presenza svizzera. Quasi 50 produzioni e coproduzioni elvetiche saranno presentate nelle diverse sezioni, “di cui quattro film in Piazza Grande e tre nel Concorso internazionale”, indica la nota.

Nuova legge sul cinema

Il 2024 è un anno fondamentale per il cinema svizzero. Dal 1° gennaio, infatti, nella Confederazione vige una nuova legge sul cinema in base alla quale i servizi di streaming e quelli televisivi privati devono investire il 4% dei loro ricavi lordi annuali generati in Svizzera nella creazione di film nazionali.

Le società interessate hanno quattro anni di tempo per conformarsi a questo obbligo: tra queste figurano 20 delle 74 che si erano registrate presso l’UFC alla fine di giugno. Esse dovranno fornire cifre annuali sugli investimenti effettuati, la prima volta entro la primavera del 2025. I primi risultati consolidati dovrebbero essere disponibili nell’estate del 2025.

Promozione della cultura

Sabato la responsabile del DFI ha invitato a un incontro diversi attori coinvolti nel sostegno alla cultura, quali rappresentanti delle autorità locali, cantonali e federali, organizzazioni culturali e fondazioni e aziende che sostengono la cultura. La consigliera federale discuterà delle sfide attuali del settore e dell’importanza di un impegno comune per la cultura in Svizzera.

Baume-Schneider “presenterà inoltre le sue priorità in termini di politica culturale, in relazione al messaggio sulla cultura”, si legge nella nota.