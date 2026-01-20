Eliseo: proposto un vertice G7 giovedì a Parigi con la Russia

Emmanuel Macron ha proposto in un "messaggio privato" a Donald Trump di ospitare un vertice del G7 a Parigi giovedì, al quale potrebbe invitare, "a margine" dell'incontro, "i russi", il che sarebbe una novità in quasi quattro anni di guerra in Ucraina.

(Keystone-ATS) Il presidente americano ha pubblicato questo messaggio sul suo social network Truth, ed è stato autenticato dall’entourage del presidente francese. Nel messaggio, Macron propone anche di invitare gli ucraini a questo incontro, così come i danesi, per discutere i disaccordi sulla Groenlandia e sui siriani.

Secondo l’entourage di Macron, il messaggio a Trump “dimostra che il presidente francese, sia pubblicamente che privatamente, difende la stessa posizione”. In Groenlandia, “il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati non è negoziabile e il nostro impegno come alleato della Nato per la sicurezza nella regione artica rimane invariato”, ha spiegato la stessa fonte.

“Inoltre, siamo determinati a rendere la nostra presidenza del G7 quest’anno un momento produttivo per contribuire al dialogo e alla cooperazione”, hanno aggiunto. “In Siria, stiamo lavorando insieme agli americani per promuovere l’unità e l’integrità territoriale della Siria e per mantenere il cessate il fuoco, pur rimanendo leali ai nostri alleati nella lotta contro l’Isis”, secondo la fonte. “In Iran, chiediamo che le autorità iraniane rispettino le libertà fondamentali e siamo al fianco di coloro che le difendono”, ha continuato la fonte.