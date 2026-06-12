Elon Musk è il primo “trilionario” del pianeta grazie a SpaceX

Keystone-SDA

Elon Musk è ufficialmente diventato il primo "trilionario" del pianeta. Con la quotazione al Nasdaq di SpaceX, la cui capitalizzazione è schizzata oltre i 2'000 miliardi di dollari, il patrimonio personale del magnate è schizzato da circa 700 a quasi 1'100 miliardi.

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(Keystone-ATS) Intanto, SpaceX vola al suo esordio al Nasdaq con il simbolo Spcx, centrando subito una capitalizzazione oltre i 2’000 miliardi di dollari: il titolo riesce a fare prezzo dopo oltre due ore dall’apertura degli scambi e sale a 150 dollari (+11%), meno dei 170-175 di prezzo indicativo segnalato in precedenza. Le azioni, nell’ambito dell’Ipo più grande della storia che ha permesso finora la raccolta di 75 miliardi, sono state collocate al prezzo unitario di 135 dollari.