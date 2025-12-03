“Adieu, merci la Suisse”: le routine familiari, un’ancora essenziale per i bambini che si trasferiscono all’estero

La parent coach Jelena Jreissati (a sinistra) condivide i suoi consigli sull'espatrio con i figli con le giornaliste Emilie Ridard (al centro) e Camille Kündig (a destra). Swissinfo

Andare a vivere all'estero è già di per sé una sfida. E con la prole al seguito, le difficoltà aumentano notevolmente. Nella seconda puntata del podcast "Adieu, merci la Suisse", lo svizzero all'estero Simon Kaya, padre di due figlie, e la parent coach Jelena Jreissati illustrano gli aspetti emotivi, pratici e culturali dell'espatrio vissuto dalla prospettiva delle giovani generazioni.

“I figli hanno aspettative diverse nei confronti di noi genitori”, afferma Simon Kaya. Il 43enne bernese lo può testimoniare: ha due figlie di 9 e 12 anni e ha vissuto con loro in cinque Paesi diversi.

Mentre i genitori confrontano sicurezza, scuole e negozi, i bambini vogliono sapere se “fare amicizia sarà difficile” o se ci sarà un parco giochi. In altre parole, la loro griglia di lettura è soprattutto emotiva e sociale.

Ecco perché Simon Kaya e sua moglie, che ha origini thailandesi e di Hong Kong, sono attenti a coinvolgere le figlie nelle loro decisioni. Spiega che hanno sempre tenuto conto delle esigenze delle bambine e hanno anche comunicato loro la durata di ogni soggiorno. Questa trasparenza è parte integrante del loro modo di operare. In questo modo, “le ragazze hanno subito percepito questi cambiamenti come una nuova avventura”.

>> Ascoltate il secondo episodio del nuovo podcast “Adieu, merci la Suisse” con la parent coach Jelena Jreissati e lo svizzero all’estero Simon Kaya (in francese e in tedesco):

Ascoltare le emozioni

La notizia di un trasloco stravolge il mondo di un bambino, dice la parenting coach Jelena Jreissati. Partire significa molto di più che cambiare scuola o casa: “tutto cambia in un colpo solo”.

In un contesto che è fonte di insicurezza, Jelena Jelissati raccomanda di ascoltare i bambini e di convalidare le loro emozioni, ma soprattutto di non minimizzarle, perché rischierebbero di scoraggiarli. Se possibile, la cosa migliore è offrire punti di riferimento concreti, come una visita alla nuova città o alla scuola.

Simon Kaya e sua moglie lo fanno da tempo. “Quando sappiamo in quale Paese andremo a vivere, ci andiamo più volte con le ragazze, in modo che possano già orientarsi”.

Jelena Jreissati sottolinea anche che ogni bambina o bambino funziona in modo diverso: “Due bambini possono richiedere due approcci completamente diversi. Alcuni avranno bisogno di controllo, ad esempio, mentre altri avranno bisogno di maggiore preparazione. Quindi, per quanto possibile, il sostegno deve essere personalizzato”.

I rituali come rifugio

Dopo diversi anni trascorsi nel Sud-Est asiatico, la famiglia Kaya si è stabilita a Stoccarda, in Germania, due anni fa. Tuttavia, nonostante la conoscenza del tedesco, le due bambine hanno impiegato quasi un anno per integrarsi, mentre in Asia ne avevano impiegato la metà: “Layla e Angela hanno perso l’orientamento, perché le persone qui sono completamente diverse”, osserva Simon Kaya.

Per Jelena Jreissati, queste difficoltà sottolineano l’importanza di stabilire o mantenere punti fissi stabili e rassicuranti, sotto forma di rituali familiari o attività che possono essere praticate in qualsiasi Paese. Queste routine aiutano a dissipare le insicurezze legate al nuovo ambiente.

“Che ci piaccia o no, la scuola rimane un luogo in cui veniamo giudicati”, dice Simon Kaya. È importante che abbiano un luogo in cui possano parlare, dove non ci siano difficoltà, scontri o giudizi”, spiega.

Jelena Jreissati accoglie con favore questo approccio, che considera un “vero strumento di vita”. Per la specialista, creare uno spazio in cui i bambini possano esprimere tutto li aiuta non solo a superare le difficoltà, ma anche a imparare gradualmente a risolverle da soli. Jreissati ritiene che questa fiducia rafforzi l’autostima e la solidità del sistema familiare.

Integrazione di bambini e genitori nella scuola locale

Secondo Simon Kaya, il momento speciale del dialogo funge sia da sostegno emotivo che da forma di supporto accademico, in quanto i genitori colgono l’occasione per scoprire cosa hanno capito le loro figlie dalle lezioni a scuola.

Layla e Angela hanno frequentato scuole pubbliche nella maggior parte dei Paesi in cui hanno vissuto. Questo significa che l’insegnamento avviene nella lingua locale. “La scuola locale è importante per l’integrazione dei bambini quanto lo è per i genitori”, dice Simon Kaya.

>> Il podcast “Adieu, merci la Suisse” è disponibile anche in video. Guarda l’episodio:

Identità diverse

Il multilinguismo è onnipresente nella famiglia Kaya. Il padre parla francese con la figlia maggiore, tedesco con la più piccola, inglese quando sono tutti insieme, mentre la madre si rivolge a loro in thailandese. Simon Kaya dice di non avere più una “lingua di riferimento”, ma di adattarsi alla “lingua del momento”.

Le loro identità sono molteplici e ogni figlia si definisce individualmente: Layla è svizzera e thailandese; Angela è thailandese e svizzera.

È un approccio che Jelena Jreissati ritiene coerente con le loro origini: “due bambine, due personalità, due esigenze”, riassume.

A cura di Pauline Turuban

Traduzione con il supporto dell’IA/Sibr

