Tutto ciò che bisogna sapere quando si cerca lavoro all’estero

Emigrate e cercate lavoro all’estero? Ecco alcuni consigli utili.

Passeggiare di primo mattino tra le vie di Manhattan sorseggiando un caffè da asporto, gustarsi ogni giorno l’Art de Vivre parigina in tutto il suo fascino oppure camminare lungo Bondi Beach con la tavola da surf sottobraccio dopo una giornata di lavoro. Sognate da tempo di lasciare la Svizzera per andare a lavorare all’estero? Oppure seguite la vostra partner o il vostro partner all’estero e cercate un lavoro?

Troverete altri articoli utili sull’espatrio e la vita all’estero sulla nostra pagina “L’emigrazione, in tutta semplicità”. Le informazioni ufficiali della Confederazione sono disponibili sul sito web del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). L’Organizzazione degli Svizzeri all’estero (OSE), inoltre, offre servizi di consulenza.

SWI swissinfo.ch ha fatto due chiacchiere con alcune esperte e alcuni esperti: in questo articolo troverete risposta alle domande più frequenti.

Sono cittadina svizzera o cittadino svizzero, posso lavorare all’estero?

Se si desidera lavorare all’estero, per prima cosa è bene informarsi sui permessi di soggiorno e di lavoro necessari. Nei Paesi UE/AELS le cittadine svizzere e i cittadini svizzeri beneficiano della libertà di circolazione delle persone e possono soggiornare e lavorare liberamente.

In altri Paesi spesso occorrono visti o permessi di lavoro speciali. Si raccomanda di informarsi presso l’ambasciata o il consolato del Paese in questione circa le disposizioni di entrata e di soggiorno. Ecco i link ai siti web delle ambasciate di alcuni Paesi: USACollegamento esterno, CanadaCollegamento esterno, ArgentinaCollegamento esterno, AustraliaCollegamento esterno.

La Società cooperativa Soliswiss fornisce consulenze utili a chi decide di emigrareCollegamento esterno (in inglese, francese e tedesco) e aiuta a fare chiarezza su aspetti concreti legati al lavoro all’estero.

Dove mi conviene trasferirmi?

Non concentratevi solo sul Paese preferito, ma anche sul vostro profilo e sulle vostre esperienze. Quali lingue padroneggiate? Dove sono richieste lingue come tedesco, francese o italiano? Avete contatti privati o professionali sul posto che possano facilitare l’arrivo nel nuovo Paese?

Analizzate la situazione del mercato del lavoro del Paese in cui andrete a vivere, così da farvi un’idea realistica delle possibilità di trovare un impiego: quali sono i mestieri più gettonati? Informatevi sulle condizioni lavorative e sul costo della vita, in modo da capire quali sono le piste praticabili e quali richieste salariali avanzare in sede di colloquio.

“Attenzione: in ogni Paese vigono norme differenti, più o meno rigide, per quanto riguarda la protezione contro i licenziamenti ingiustificati e i preavvisi di licenziamento”, afferma Colby Clark di AirswiftCollegamento esterno, compagnia globale di reclutamento che si occupa di ricerca e selezione del personale.

Informatevi sulla situazione del mercato del lavoro del Paese in cui andrete a vivere, così da farvi un’idea realistica delle possibilità di trovare un impiego. Mauritius Images / Fabio And Simona

Come posso trovare un lavoro all’estero?

Createvi una rete di contatti:

Nicole Töpperwien, direttrice amministrativa della Società cooperativa Soliswiss, non usa giri di parole:

Cominciate fin da subito a crearvi una rete di contatti sui social media oppure diventate membri di un’associazione professionale con sede nel Paese in cui vi trasferirete. Julia Meir Lawi, Branch Director Geneva presso la compagnia di reclutamento Robert Half Schweiz, afferma: “Avere i contatti giusti può aprire molte porte, soprattutto se si cerca di entrare a far parte di un mercato del lavoro fino a quel momento sconosciuto”.

Qualora non conosciate ancora persone in grado di aiutarvi, create un account LinkedIn. “Al giorno d’oggi è indispensabile”, sottolinea Anthony Adam di Page Executive, una compagnia di reclutamento. Chi cerca lavoro può utilizzare questa piattaforma per far conoscere il proprio profilo mettendo in mostra competenze ricercate a livello internazionale, elencando le esperienze professionali acquisite e indicando le varie lingue parlate. Sul mercato del lavoro globale tutte queste informazioni possono rivelarsi vantaggiose.

Non dimenticate di consultare anche le piattaforme locali di reclutamento del Paese in cui vi trasferirete. Connect Images / Eugenio Marongiu

Cercate sui siti giusti:

Quando si cerca un lavoro all’estero è bene consultare piattaforme internazionali come IndeedCollegamento esterno, MonsterCollegamento esterno, Escape the CityCollegamento esterno o LinkedIn JobsCollegamento esterno. EuresCollegamento esterno (European Employment Services) è una piattaforma pensata per facilitare la ricerca di un posto di lavoro in tutta Europa, oltre a offrire consulenze mirate. CinfoCollegamento esterno propone aiuto nella ricerca di un lavoro presso le organizzazioni internazionali; cinfo-ForumCollegamento esterno permette di entrare in contatto con potenziali datori di lavoro direttamente sul posto. È sempre bene consultare anche le piattaforme locali di reclutamento del Paese in cui si andrà a vivere.

Lavori per cittadine svizzere e cittadini svizzeri in Francia

A chi cerca un lavoro in Francia raccomandiamo di consultare France TravailCollegamento esterno, JobboomCollegamento esterno oppure JobijobaCollegamento esterno.

Lavori per cittadine svizzere e cittadini svizzeri negli USA

Chi cerca un lavoro negli USA può consultare varie piattaforme, tra cui: JoobleCollegamento esterno, Us Sponsor me Collegamento esternoe USAJobsCollegamento esterno.

Lavori per cittadine svizzere e cittadini svizzeri in Germania

Per trovare un lavoro in Germania consigliamo di consultare Make it in GermanyCollegamento esterno oppure StepstoneCollegamento esterno.

Lavori per cittadine svizzere e cittadini svizzeri in Australia

Chi cerca un lavoro in Australia può consultare il sito Workforce AustraliaCollegamento esterno.

Vivere all’estero, lavorare in Svizzera

Potrebbe valere la pena informarsi se sia possibile mantenere il proprio impiego attuale lavorando dall’estero.

Nei Paesi con stipendi bassi lavorare da remoto può rivelarsi interessante dal punto di vista economico. Qui di seguito sono riportate alcune delle tante piattaforme che offrono la possibilità di trovare offerte di questo tipo:

Remote Working JobsCollegamento esterno

Working NomadsCollegamento esterno

We Work Remotely Collegamento esterno

Indeed Remote Working JobsCollegamento esterno

Nicole Töpperwien, direttrice amministrativa della Società cooperativa Soliswiss, mette però in guardia: “È bene assicurarsi che si tratti di un’offerta seria”.

Occorre inoltre informarsi sugli aspetti fiscali. Questo articolo contiene maggiori informazioni:

Dove posso trovare un lavoro all’estero se decido di cambiare mestiere?

Volete stravolgere la vostra vita e cambiare non solo città, ma anche mestiere? La piattaforma WorkwideCollegamento esterno permette alle svizzere e agli svizzeri di madrelingua tedesca di trovare un alloggio, oltre a un lavoro diverso dal proprio mestiere.

“A volte, infatti, quando si decide di emigrare occorre dimostrare una certa flessibilità” Nicole Töpperwien, Solliswiss

Töpperwien: “Pensate fuori dagli schemi: se l’idea non vi spaventa, prendete in considerazione l’opportunità di cambiare mestiere. Hotel e ristoranti, per esempio, spesso offrono lavori a tempo determinato o parziale negli ambiti più svariati. In questi casi può essere utile iniziare da una posizione gerarchica più bassa. A volte, infatti, quando si decide di emigrare occorre dimostrare una certa flessibilità”.

Qui troverete diversi sitiCollegamento esterno che permettono di reperire informazioni sui servizi d’orientamento, sui sistemi di formazione o sugli impieghi in altri Paesi.

Il mio diploma è riconosciuto?

Innanzitutto, dovreste accertarvi se nel Paese in cui vi trasferirete il vostro mestiere è regolamentato. Per quanto riguarda l’UE è possibile farsi un’idea consultando questo sitoCollegamento esterno oppure la rete internazionale ENIC-NARICCollegamento esterno (European Network of Information Centres and National Academic Recognition Information Centres). In caso di domande è possibile contattare direttamente l’ufficio di consulenza del Paese in cui ci si trasferiràCollegamento esterno.

Diverse autorità svizzere rilasciano attestati sulle qualifiche, per esempio per le insegnanti e gli insegnanti di nazionalità svizzera che desiderano lavorare all’esteroCollegamento esterno o per le professioni medicheCollegamento esterno.

Qualora il vostro mestiere non sia regolamentato, sarà il datore di lavoro a decidere se riconoscere o meno diplomi e titoli di studio svizzeri.

orientamento.chCollegamento esterno e il Dipartimento federale degli affari esteriCollegamento esterno forniscono ulteriori informazioni in merito al riconoscimento dei diplomi svizzeri all’estero.

Attenzione: alcuni datori di lavoro, soprattutto le istituzioni ufficiali, richiedono traduzioni asseverate dei vari diplomi e titoli di studio.

Che cosa devo fare se desidero candidarmi per un posto di lavoro all’estero?

Adeguate il vostro dossier di candidatura ai requisiti del Paese in cui vi trasferirete. Julia Meir Lawi raccomanda: “Familiarizzate con la cultura del lavoro locale. Informatevi sulle pratiche comuni riguardanti le candidature per un posto di lavoro e le abitudini lavorative”. Gli uffici di collocamento del Paese in cui andrete a vivere possono offrirvi una panoramica più approfondita del mercato del lavoro locale, delle tendenze in voga nei vari settori e delle sfumature culturali.



