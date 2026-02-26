Emmi: crescono gli utili nel 2025

Keystone-SDA

Lo specialista dei latticini Emmi ha messo a segno un utile netto in aumento del 3,1 su base annua nell'esercizio 2025, a 227,1 milioni di franchi.

1 minuto

(Keystone-ATS) La redditività, si legge in un comunicato odierno dell’azienda, è migliorata nonostante i venti contrari degli effetti di cambio e dei dazi statunitensi. L’utile operativo ha visto un incremento del 10,5% a 334,6 milioni di franchi, con un margine EBIT in crescita al 7,1%.

Con le cifre pubblicate oggi Emmi ha raggiunto o superato in quasi tutti gli ambiti le previsioni degli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP.

Particolarmente soddisfatta si è mostrata la CEO Ricarda Demarmels: “Il buon risultato annuale conferma la validità della nostra strategia di crescita incentrata sui mercati in espansione e sulle nicchie strategiche, nonché del nostro modello di business radicato a livello locale”, ha detto citata nella note.

Gli azionisti dovrebbero ricevere un dividendo di 17,50 franchi per titolo, in aumento di un franco su base annua.

L’azienda lucernese ha reso noto il fatturato già in gennaio, con dati sopra le aspettative. Grazie alle acquisizioni, il giro d’affari è in effetti migliorato del 9,1% su base annua, attestandosi a 4,74 miliardi di franchi.

Per l’anno in corso Emmi si aspetta una crescita moderata del fatturato e un incremento lievemente maggiore degli utili. Anche la visione sul lungo termine è positiva.