Ems-Chemie: fatturato in calo, ma confermati obiettivi 2024

2 minuti

(Keystone-ATS) Fatturato in calo nel primo trimestre per Ems-Chemie: il gruppo grigionese attivo nel campo delle specialità chimiche ha realizzato un fatturato di 545 milioni di franchi, l’11% in meno dello stesso periodo del 2023.

Il dato diffuso oggi è perfettamente in linea con le attese degli analisti. Come da tradizione per questo momento dell’anno non sono invece state fornite indicazioni riguardo alla redditività.

Le previsioni per l’insieme del 2024 sono intanto state confermate: la dirigenza si aspetta tuttora ricavi in linea con quelli dell’esercizio precedente (2,2 miliardi di franchi), grazie a una pronosticata accelerazione degli affari nel secondo semestre.

La reazione della borsa alle novità odierne è stata moderata: l’azione nel pomeriggio era in ribasso frazionale, a fronte di un mercato che generalmente era in calo di oltre l’1%. Dall’inizio di gennaio l’azione ha guadagnato il 5%, mentre sull’arco di un anno la performance è negativa nella misura del 6%.

Fondata nel 1936, Ems-Chemie ha sede a Domat/Ems (GR) ed è oggi presente con 25 stabilimenti di produzione in 16 differenti nazioni. Alla fine del 2023 contava oltre 2700 dipendenti. La società è guidata dalla presidente della direzione – e consigliera nazionale (UDC/GR) – Magdalena Martullo-Blocher, che attraverso sue società di partecipazioni è anche l’azionista di maggioranza – insieme alla sorella Rahel Blocher – dell’impresa. Le due donne figurano fra i quattro figli dell’imprenditore ed ex consigliere federale Christoph Blocher.