Ems-Chemie: fatturato in calo, pesano comparto auto e franco forte

Fatturato in calo nei primi nove mesi dell'anno per Ems-Chemie: il gruppo grigionese attivo nel campo delle specialità chimiche ha contabilizzato vendite per 1,5 miliardi di franchi, il 6,2% in meno dello stesso periodo del 2024.

2 minuti

(Keystone-ATS) Ha pesato la debolezza della domanda del settore automobilistico e la forza del franco, spiega l’azienda in un comunicato odierno. Al netto degli effetti valutari la flessione si limita al 3,1%. Il dato dei ricavi è in linea con le attese degli analisti. Come da tradizione per questo momento dell’anno non sono invece state fornite indicazioni riguardo alla redditività.

“Nonostante il progressivo indebolimento dell’economia mondiale, EMS continua a migliorare con successo i propri risultati e margini grazie a innovazioni, disciplina dei costi e pianificazione lungimirante”, scrive la dirigenza. “Nell’attuale contesto di mercato caratterizzato da incertezza e instabilità, EMS si concentra ancora più sistematicamente sulla crescita con specialità innovative”. Le previsioni per l’insieme del 2025 sono intanto state confermate: è attesa una contrazione dei proventi e un utile operativo Ebit in leggera crescita.

Per conoscere la reazione della borsa alle novità odierne occorre attendere l’apertura del mercato alle 09.00. Dall’inizio di gennaio l’azione della società ha perso il 7%, mentre sull’arco di un anno la performance è negativa nella misura del 16% e pure in rosso (-33%) è l’andamento su cinque anni.

Fondata nel 1936, Ems-Chemie ha sede a Domat/Ems (GR) ed è oggi presente con 25 stabilimenti di produzione in 16 differenti nazioni. Alla fine del 2024 contava oltre 2800 dipendenti. La società è guidata dalla presidente della direzione – e consigliera nazionale (UDC/GR) – Magdalena Martullo-Blocher, che attraverso sue società di partecipazioni è anche l’azionista di maggioranza – insieme alla sorella Rahel Blocher – dell’impresa. Le due donne figurano fra i quattro figli dell’imprenditore ed ex consigliere federale Christoph Blocher.