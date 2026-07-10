Ems-Chemie migliora redditività ma cala fatturato nel 1. semestre

Keystone-SDA

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Ems-Chemie ha registrato nel primo semestre del 2026 un fatturato di 1,01 miliardi di franchi, in calo dello 0,8% su base annua.

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(Keystone-ATS) I volumi di vendita sono tuttavia aumentati e la redditività operativa è migliorata, spingendo il gruppo grigionese attivo nel campo delle specialità chimiche a rivedere leggermente al rialzo le sue previsioni per l’intero esercizio.

L’andamento dei ricavi è stato penalizzato in modo significativo dagli effetti valutari, il cui impatto negativo sulle vendite è stato pari al 5,2%, ha comunicato oggi l’azienda guidata dalla consigliera nazionale UDC Magdalena Martullo-Blocher.

L’utile operativo EBIT è cresciuto del 4,7% rispetto ai primi sei mesi dell’anno precedente, a 310 milioni di franchi e il relativo margine si è attestato al 30,6%, con un incremento di 1,5 punti percentuali. L’EBITDA è aumentato del 3,9% a 336 milioni, con un margine del 33,2%, rispetto al 31,7% di un anno prima. I risultati comunicati oggi hanno superato le aspettative degli analisti.

Per l’anno in corso, Ems rivede leggermente al rialzo le previsioni. Il gruppo prevede ora un fatturato netto che sarà solo “leggermente” inferiore ai valori del 2025 (pari a 1,95 miliardi di franchi). L’utile operativo EBIT è atteso, come già stimato in precedenza, in lieve crescita rispetto ai 567 milioni di franchi registrati l’anno precedente