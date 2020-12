EPFL: mascherina trasparente invenzione del 2020

La mascherina trasparente è l'invenzione dell'anno del Politecnico federale di Losanna. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON sda-ats

30 dicembre 2020

(Keystone-ATS)

Il Politecnico federale di Losanna (EPFL) ha svelato oggi la classifica delle proprie migliori invenzioni del 2020. La medaglia d'oro va alla mascherina trasparente, che non nasconde il sorriso.

La cosiddetta HelloMask, sviluppata dal centro EssentialTech del politecnico in collaborazione con Empa, unisce trasparenza e affidabilità e verrà presto prodotta su scala industriale.

Al secondo posto si piazza lo spazzino spaziale, sviluppato dalla start-up ClearSpace per l'Agenzia spaziale europea (Esa). Oltre a essere un importante banco di prova per la rimozione attiva dei detriti, la missione aprirà nuove prospettive anche per la manutenzione in orbita.

Sul gradino più basso del podio si trova invece Coughvid, un sistema basato sull'intelligenza artificiale che da un colpo di tosse riconosce un'eventuale infezione da coronavirus. Questa ingegnosa soluzione è stata sviluppata nell'Embedded Systems Laboratory.

I progetti interessanti sono stati molti e nella situazione pandemica in cui ci troviamo è sicuramente rilevante la partecipazione alla creazione dell'applicazione SwissCovid. Numerosi progetti si sono occupati anche del clima, come ad esempio lo studio sul potenziale solare in Svizzera.