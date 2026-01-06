Epifania gelida in Svizzera, -10 sull’Altipiano

Keystone-SDA

La scorsa notte si è rivelata finora la più fredda di questa inverno in Svizzera. Sull'Altipiano all'alba dell'Epifania si sono registrate temperature che oscillavano attorno ai -10 gradi.

(Keystone-ATS) La situazione gelida è stata creata da una notte particolarmente limpida e da correnti d’aria polare, ha scritto questa mattina il servizio meteorologico Meteonews su X.

A La Brévine, nota come la Siberia svizzera, alle 8 la colonnina di mercurio era ferma a -23 gradi. Sempre nel canton Neuchâtel, in località Le Locle si battevano i denti con -18,3 gradi.

A nord delle Alpi anche nel corso della giornata le temperature rimarranno sotto lo zero, cosa che non accadrà invece a sud, dove il föhn potrebbe portare i termometri fino a 6 gradi.