La squadra svizzera di ippica ha mancato il bronzo per 3 punti. Qui Niklaus Schurtenberger in sella a Cantus.

Equitazione amara per gli svizzeri 18 agosto 2008 - 16:51 La squadra svizzera ha deluso le aspettative alle Olimpiadi di Pechino: il quartetto elvetico ha mancato il podio per soli tre punti. Gli svizzeri avevano suscitato grandi speranze di medaglie domenica, concludendo in testa a pari punti con gli Stati Uniti la prima giornata del Premio delle Nazioni. Ma i cavalieri rossocrociati lunedì hanno concluso la loro prestazione al quarto posto, alle spalle della Norvegia. L'oro è stato conquistato dagli americani, che hanno vinto lo spareggio contro il Canada. Il sogno di vittoria cavalcato dagli elvetici si è rapidamente trasformato in un incubo lunedì. Catastrofica è risultata la prestazione di Christina Liebherr, che da sola ha totalizzato 23 punti di penalità. Ma nemmeno le prove degli altri tre compagni di squadra sono state impeccabili. Pius Schwizer ha accumulato 5 punti di penalità a causa di un rifiuto e del superamento del tempo limite. Niklaus Schurtenberger ha abbattuto due ostacoli e anche Steve Guerdat ha compiuto errori costati ulteriori 5 punti.