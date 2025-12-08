Erdogan incontra Orban a Istanbul

Keystone-SDA

Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto il premier ungherese, Viktor Orban, a Istanbul, presso l'ufficio presidenziale del palazzo Dolmabahce.

1 minuto

(Keystone-ATS) La visita si colloca nell’ambito di un “meccanismo di consultazione congiunto” che punta a rafforzare la cooperazione tra Ankara e Budapest a livello di politica estera, sicurezza e industria della Difesa.

Secondo quanto riferisce Sabah, l’iniziativa è stata avviata oggi con un primo incontro tra il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, il ministro della Difesa, Yasar Guler, e il capo dei servizi segreti di Ankara, Ibrahim Kalin, e una delegazione ungherese in cui è presente il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto e il ministro della Difesa Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Secondo i media turchi, dopo l’incontro tra Erdogan e Orban saranno firmati una serie di accordi ed è prevista una conferenza stampa congiunta tra il leader turco e il premier ungherese.