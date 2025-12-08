The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Erdogan incontra Orban a Istanbul

Keystone-SDA

Il capo di Stato turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ricevuto il premier ungherese, Viktor Orban, a Istanbul, presso l'ufficio presidenziale del palazzo Dolmabahce.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La visita si colloca nell’ambito di un “meccanismo di consultazione congiunto” che punta a rafforzare la cooperazione tra Ankara e Budapest a livello di politica estera, sicurezza e industria della Difesa.

Secondo quanto riferisce Sabah, l’iniziativa è stata avviata oggi con un primo incontro tra il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, il ministro della Difesa, Yasar Guler, e il capo dei servizi segreti di Ankara, Ibrahim Kalin, e una delegazione ungherese in cui è presente il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto e il ministro della Difesa Kristóf Szalay-Bobrovniczky.

Secondo i media turchi, dopo l’incontro tra Erdogan e Orban saranno firmati una serie di accordi ed è prevista una conferenza stampa congiunta tra il leader turco e il premier ungherese.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR