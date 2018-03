I dimostranti, provenienti in maggior parte da ambienti di sinistra della Svizzera tedesca, hanno sventolato bandiere rosse e nere e innalzato striscioni contro la globalizzazione. Non si sono verificati incidenti. La polizia si è presentata all'appuntamento in forze. La manifestazione si è conclusa nella calma; stando ai dati emanati dalla polizia, il bilancio è di due vetrine rotte, alcuni muri imbrattati di vernice e mezzi di trasporto bloccati per un'ora. Il corteo, formato da circa 500 persone, è partito da palazzo federale ed ha raggiunto la caserma delle forze dell'ordine. I danni sono stati contenuti, ha indicato Rolf Spycher, portavoce della polizia comunale. Gli agenti non sono dovuti intervenire, e la manifestazione si è conclusa nella calma verso le 22.30. I dimostranti hanno seguito l'invito del Partito del lavoro, Coordinazione nord-sud e Rifondazione Comunista a scendere in piazza. swissinfo e agenzie

Eredità del G8: manifestazioni anche a Berna 29 luglio 2001 - 14:49 Diverse centinaia di persone si sono riunite sabato sera verso le 21.30 a Berna per manifestare contro le violenze perpetrate dalla polizia italiana a Genova, in occasione del vertice del G8. L'importante dispiego di forze di polizia non è riuscito ad evitare singoli tafferugli e danni. La manifestazione si comunque è svolta per lo più nella calma. I dimostranti, provenienti in maggior parte da ambienti di sinistra della Svizzera tedesca, hanno sventolato bandiere rosse e nere e innalzato striscioni contro la globalizzazione. Non si sono verificati incidenti. La polizia si è presentata all'appuntamento in forze. La manifestazione si è conclusa nella calma; stando ai dati emanati dalla polizia, il bilancio è di due vetrine rotte, alcuni muri imbrattati di vernice e mezzi di trasporto bloccati per un'ora. Il corteo, formato da circa 500 persone, è partito da palazzo federale ed ha raggiunto la caserma delle forze dell'ordine. I danni sono stati contenuti, ha indicato Rolf Spycher, portavoce della polizia comunale. Gli agenti non sono dovuti intervenire, e la manifestazione si è conclusa nella calma verso le 22.30. I dimostranti hanno seguito l'invito del Partito del lavoro, Coordinazione nord-sud e Rifondazione Comunista a scendere in piazza. swissinfo e agenzie