Eredità tema tabù, solo un over 50 su due predispone successione

Keystone-SDA

Quello dell'eredità rimane un tema tabù in Svizzera: molti hanno le idee in chiaro su come vanno gestiti i loro averi, ma solo in pochi pianificano concretamente e tempestivamente i loro lasciti. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Raiffeisen.

(Keystone-ATS) Il 46% delle persone di età compresa fra 51 e 79 anni hanno già predisposto la loro successione e il 27% di coloro che hanno due figli vorrebbe trasferire il patrimonio mentre si è ancora in vita. Sul fronte opposto l’8% si aspetta un anticipo ereditario e un altro 33% lo vorrebbe.

Le conoscenze sul tema non sono però sempre eccelse: il 43% non sa che l’imposta di successione è regolamentata a livello cantonale e che vi sono cantoni dove non sono previsti prelievi e il 47% non è in chiaro sul fatto che in molti cantoni i partner in concubinato sono soggetti all’aliquota massima.

Tre quarti degli intervistati che desiderano trasferire il patrimonio hanno le idee precise su come disporre della propria eredità, in particolare quando si tratta della casa: il 33% degli intervistati vorrebbe sostenere finanziariamente i discendenti nell’acquisto dell’abitazione di proprietà, mentre il 24% vorrebbe cedere l’alloggio finché è in vita.

“A fronte del crescente invecchiamento, l’eredità è una manna solitamente tardiva”, osserva Tashi Gumbatshang, esperto di Raiffeisen, citato in un comunicato. “Questo potrebbe essere uno dei motivi per cui il 34% degli intervistati desidera nominare come beneficiaria non la generazione successiva, ma quella dopo ancora, cioè in genere i nipoti”.