Ermotti: “molto lavoro, ma gli sforzi stanno dando frutti”

Keystone-SDA

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L'integrazione di Credit Suisse ha comportato tanto lavoro e ha richiesto pure pazienza da parte degli azionisti, ma quanto fatto finora si è tradotto in risultati tangibili e duraturi.

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(Keystone-ATS) È il commento del CEO di UBS Sergio Ermotti a poco più di tre anni dall’annuncio del rilevamento della banca concorrente, nel marzo 2023.

“Fin dall’inizio ho sottolineato che l’acquisizione di Credit Suisse non era un regalo che avevamo ricevuto, bensì un premio che avremmo dovuto conquistarci con impegno”, afferma il 66enne in una dichiarazione annessa ai risultati trimestrali pubblicati di primo mattino. “Come previsto, il percorso non è stato lineare. Ha richiesto molto duro lavoro da parte delle mie colleghe e dei miei colleghi, come pure decisioni difficili”.

“Oggi questi sforzi stanno dando i loro frutti e la straordinaria pazienza e il sostegno dei nostri azionisti stanno iniziando a essere ricompensati”, prosegue il dirigente. “I solidi risultati del secondo trimestre e la robusta generazione di capitale hanno ulteriormente rafforzato il nostro bilancio resiliente in ogni contesto di mercato e ci consentono di continuare a impiegare risorse finanziarie a favore di opportunità di crescita redditizie, per sostenere i clienti e conseguire i nostri obiettivi in materia di restituzione del capitale”.

Per bocca del suo presidente della direzione l’istituto si dice inoltre ben posizionato per superare gli obiettivi di rendimento. “Continuiamo a concentrarci con determinazione sulla vicinanza alla clientela, sul completamento dell’integrazione, sull’attuazione dei nostri piani di crescita e su una rigorosa gestione del rischio, rimanendo al contempo un partner affidabile per le comunità in cui viviamo e operiamo”, conclude il manager.