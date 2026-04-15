Ermotti agli azionisti, “siamo sulla buona strada”

Ermotti agli azionisti, "siamo sulla buona strada" Keystone-SDA

UBS è sulla buona strada, parola del CEO Sergio Ermotti.

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(Keystone-ATS) L’integrazione di Credit Suisse sta compiendo grandi progressi e allo stesso tempo il management si sta occupando di preparare la banca per il prossimo decennio, ha affermato il dirigente nell’assemblea generale.

“Il 2025 è stato ancora una volta un ottimo anno per UBS”, ha dichiarato il presidente della direzione durante la riunione degli azionisti svoltasi a Basilea, secondo il testo del discorso. L’istituto è sulla buona strada per riportare entro il 2028 la redditività di UBS ai livelli del 2022. “Quindi prima dell’acquisizione di CS”.

In marzo sono stati trasferiti con successo i restanti clienti di Credit Suisse in Svizzera ai sistemi di UBS. “Con questo abbiamo sostanzialmente completato la migrazione di circa 1,2 milioni di relazioni con i clienti in tutto il mondo”, ha sottolineato il 65enne. Anche l’integrazione nelle diverse divisioni aziendali e delle funzioni centrali del gruppo è stata completata. Inoltre UBS ha “ulteriormente ridotto in modo significativo” i rischi legali.

Ermotti ha confermato pure gli obiettivi a breve termine: la banca dovrebbe raggiungere entro la fine del 2026 un rendimento del capitale di base del 15% e un rapporto costi/ricavi inferiore al 70%. Nel settore elvetico si è però in leggero ritardo rispetto al calendario previsto. “La situazione dei tassi d’interesse in Svizzera potrebbe ritardare il nostro obiettivo di raggiungere un rapporto costi/ricavi del 50% entro la fine del 2026”.

Il team dirigenziale guarda però anche al prossimo decennio e in quest’ambito secondo il manager ticinese la tecnologia e l’intelligenza artificiale (IA) rivestono un ruolo particolarmente importante. La banca sta quindi investendo “in modo massiccio” in programmi di trasformazione nel campo dell’IA. Questi programmi ridisegneranno “radicalmente” i processi aziendali, miglioreranno il servizio clienti e renderanno la banca più resiliente, ha sostenuto il CEO. Parallelamente in UBS si ritiene che gli attivi digitali e la tokenizzazione offrano nuove opportunità di affari. “Il modo in cui lavoriamo potrebbe cambiare di conseguenza in modo fondamentale”, ha concluso Ermotti.