ESC: svizzera Veronica Fusaro manca accesso a finale per 15 punti

Keystone-SDA

La bernese Veronica Fusaro ha mancato per un soffio l'accesso alla finale del Concorso eurovisione della canzone (ESC).

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(Keystone-ATS) Come risulta dalla classifica pubblicata oggi, alla 29enne di Thun, con la sua canzone Alice, sarebbero bastati 15 punti in più per qualificarsi. Si è classificata all’undicesimo posto, dietro a Cipro.

Stando al sito web dell’ESC (per Eurovision Song Contest), nella seconda semifinale di giovedì sera la cantautrice di origini italiane ha ottenuto 108 punti, 60 dal pubblico e 48 dalla giuria. Per qualificarsi alla finale sarebbe stato necessario il decimo posto, conquistato da Cipro con 122 punti. Nella prima semifinale, il punteggio della Svizzera avrebbe assicurato l’ottavo rango.

Probabilmente è stata soprattutto la canzone a determinare l’eliminazione. La ballata rock Alice si distingue nettamente da molti altri brani in gara. La stessa Fusaro ha ammesso dopo la semifinale che si trattava di una “canzone impegnativa” per il concorso.